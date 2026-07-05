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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Це було дуже схоже на рейдерське захоплення Театру Франка»

glavcom.ua
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«Король Лір» Анатолій Хостікоєв
фото: Театр Франка

Народний артист, лауреат Шевченківської премії Анатолій Хостікоєв дав «Главкому» одне з найвідвертіших інтерв'ю

«Це було дуже схоже на рейдерське захоплення Театру Франка». Народний артист, лауреат Шевченківської премії Анатолій Хостікоєв дав «Главкому» одне з найвідвертіших інтерв'ю.

У свої 73 легендарний актор та режисер зустрічає журналістів у білій «Ниві». Одразу після розмови тисне на газ і мчить за Київ – на екстремальні перегони. Така ж адреналінова сповідь вийшла й у нас з ним після прем'єри його вистави «King Лір. Версія».

У першій частині великої розмови актор і режисер не лише відповідає на критику своєї нової постановки, а й відкриває завісу над багаторічними конфліктами за кулісами першої сцени країни – Національного театру імені Франка.

Розповідає про колег, які прийшли на його прем’єру, але досі не можуть «вийти з коми» і вичавити з себе «дєжурне» «вітаю!».

«Рятуйтеся, хто може – провал!». Розповідає, як колеги перед прем'єрою легендарного «Кіна IV» теж розпускали чутки, щоб знищити виставу. А вона з аншлагами йшла понад 20 років.

Огірки замість інфаркту. Згадує вбивчу рецензію відомого критика, після якої «інший режисер би повісився», а Хостікоєв спокійно закручував банки на дачі.

«Мені дзвонили і казали: якщо рот не закриєш...», – відтворює історію боротьби за театр після смерті Богдана Ступки.

Розкриває таємницю «заповіту» Ступки та згадує міністра культури, який затикав йому рота і ламав головний театр через коліно.

Повторює: 15 років не отримував нових ролей, і пояснює політику Богдана Ступки та Станіслава Мойсеєва, які ізолювали його від нових постановок.

Події в театрі під час пандемії вже за головного режисера Богомазова називає «дуже схожими на рейдерське захоплення».

Відповідає на питання, чому нинішні режисери не запрошують у свої вистави? І тому доводиться ставити самому. Та підтверджує дуже помітне явище: в головному театрі тепер співіснує кілька труп, які мало де перетинаються між собою.

Можна по-різному оцінювати фігурантів усіх цих історій і конфліктів. Але Хостікоєв перший, хто говорить так відверто – без звичних театральних реверансів: про амбіції свої і чужі, про клани, про образи, владу, заздрість, успіх і ціну, яку доводиться платити Актору.

І це лише перша частина інтерв'ю.

Детальніше на «Главкомі» 👉  Народний артист Анатолій Хостікоєв: Мені казали: «Якщо рот не закриєш…»
Джерело
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Теги: культура театр артист народний артист Театр Франка Анатолій Хостікоєв

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Микола Підвезяний

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