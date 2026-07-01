Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Тепер – про наш внутрішній фронт. Якщо ви думали, що тут все більш-менш. То ні, це не так...

На початку червня «Главком» оприлюднив резонансний матеріал про скандал в Одесі.

Коротка фабула.

Випускники театрального вишу поставили в Одеському обласному драмтеатрі виставу «Мина Мазайло». Керівництво спочатку погодило вибір п’єси. Репетиції тривали, була призначена дата прем’єри, висіла афіша, продавалися квитки...

А потім сталося щось абсолютно сюрреалістичне.

Гранди театру раптом «з’ясували» для себе, що «Мина Мазайло» у 2026 році, виявляється, «розпалює національну ворожнечу».

Для тих, хто забув: це п’єса про людину, яка соромиться свого українського прізвища й затято хоче змінити його на російське. Тобто фактично – про комплекс меншовартості й русифікацію.

Маленька, але дуже промовиста деталь. Керівниця театру, який до вторгнення називався російським драмтеатром, сама принципово прикрашає своє прізвище Шрамко додатком «Пушкіна». І це вже – готова ілюстрація до «Мини Мазайла».

У розпорядження журналістів потрапили аудіозаписи. І якщо не знати контексту, можна подумати, що це десь на окупованій території росіяни катують молодих українських митців за «неправильне мистецтво». Але ні – це звичайна худрада в українському театрі у 2026 році.

На записах керівництво театру:

  • фактично применшує репресії проти українців;
  • розповідає, що треба багато говорити не про Голодомор в Україні, бо «голод у Поволжі був страшніший»;
  • скаржиться на туристів із Заходу України, які нібито «забруднять узбережжя»;
  • обурюється українізацією…
  • оплакує знесення пам'ятників Пушкіну
  • і т.д. і т.п., і все це на вєліком і могучєм.

І знаєте, що вражає найбільше? Нахабство.

Після розголосу фігуранти не покаялися. Не визнали помилки. Не вибачилися. Навпаки. Вони дружньо перейшли у наступ.

Кілька днів тому вийшла нова стаття «Главкома» «Мина» сповільненої дії». Вона про те, що керівництво театру обрало тактику «найкращий захист – напад». Тепер директорка театру погрожує студенту-режисеру кримінальними справами. Причому сходу за «державну зраду», «розпалювання міжнаціональної ворожнечі» та «виправдовування агресії РФ».

Тобто студент, який поставив «Мину Мазайла», раптом став «державним зрадником». Оцініть хід юридичної думки!

Цього ж студента намагаються «притиснути» через університет. Туди також надійшла «тєлєга». Відчислити?

Місцеве ЗМІ, власник якого один балакучий всім відомий «проукраїнський нардеп»-тіктокер з регіональним минулим, включилося в кампанію цькування студентів.

Паралельно пішов тиск і на журналістів. Від «Главкома» вимагають терміново видалити публікації та опублікувати «спростування». Але ключове! Основна претензія – не до змісту написаного, бо це правда, а до того, що це взагалі стало відомо суспільству.

Тобто проблема для них – не їхні антиукраїнські заяви. Проблема – як ці записи були зроблені, і що ці заяви почули за межами театру.

Ну і вишенька на торті. Проблема з самоідентифікацією:  керівниця театру Олена Шрамко в претензіях спростовує навіть те, що вона називає себе Пушкіною, хоча саме так вона досі фігурує на офіційних ресурсах театру. Досі!). Могли б хоча б почистити архіви? Ау)

І поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?

Мовчить тоді, коли в державному театрі:

  • фактично виправдовують русифікацію;
  • цензурують Куліша;
  • переслідують молодих митців;
  • тиснуть на медіа;
  • порушують мовне законодавство;
  • намагаються перевернути все догори дриґом, виставляючи винними тих, хто врешті викрив це кубло.

Боремося!

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: театр скандал мистецтво Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення про те, чи поїде Зеленський до Гданська на конференцію з відновлення, ще не ухвалили
Чи варто Зеленському зі схиленою головою їхати до Гданська
22 червня, 15:25
Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, є громадянином Російської Федерації
Скандал із депортацією росіянина Хакімова: головні деталі та нові факти
4 червня, 11:44
Принцеси Беатріс та Євгенія
Король Чарльз виселяє з королівських резиденцій доньок експринца Ендрю: подробиці
12 червня, 12:18
Гурт Metallica розчарував українців
Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами
18 червня, 13:05
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня
12 червня, 14:02
Зварич отримав цю високу нагороду в липні 2024 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди
Експосол України в Польщі відмовився від ордена
21 червня, 20:58
Блогерка Анастасія Верніковська обурила українців
Блогерка з Польщі публічно викинула український паспорт у смітник і спровокувала хейт (фото)
24 червня, 16:48
Вишиванка залишається головною силою українців
День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт
29 червня, 14:50
У Музеї Ханенків тривають виставки «Диспаратес» та «Григорій Гавриленко. Нове життя»
Куди сходити у Києві 29 червня – 5 липня: дайджест культурних подій
27 червня, 19:04

Микола Підвезяний

Поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?
Поки це все відбувається, Міністерство культури мовчить?
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026
Хор Верьовки. Що відбувається за кулісами національного колективу
Хор Верьовки. Що відбувається за кулісами національного колективу
Чи можна вижити пенсіонеру в Україні за 300 тис. грн?
Чи можна вижити пенсіонеру в Україні за 300 тис. грн?
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua