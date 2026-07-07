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88-річний актор Ентоні Гопкінс занепокоїв шанувальників після різкого схуднення (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ентоні Гопкінс позує зі своєю дружиною
фото: Іnstagram.com/anthonyhopkins

Ентоні Гопкінс розповів, за яку футбольну команду він вболіває 

Популярний британський актор Ентоні Гопкінс показався після різкого схуднення та занепокоїв своїх фанатів. На фото Гопкінс зʼявився із 70-річною дружиною Стеллою Аррояве. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Ентоні Гопкінс опублікував фото з нагоди футбольного матчу між збірними Англії та Мексики. Стелла Аррояве вбралася у футболку та кепку в кольорах збірної Мексики. Проте Гопкінс підтримує Англію, судячи з його футболки.

«Ми всі переможці», – написав Гопкінс у дописі. До слова, Англія перемогла Мексику з рахунком 3:2.

88-річний актор Ентоні Гопкінс занепокоїв шанувальників після різкого схуднення (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/anthonyhopkins

Різні смаки подружжя стали приводом для обговорень. Однак найбільше уваги користувачів привернув зовнішній вигляд актора. На фото Ентоні Гопкінс позує з сивим волоссям на голові та бородою. Водночас глядачі підкреслили те, що володар двох «Оскарів» помітно схуд.

Як відомо, у 2008-2010 роках Гопкінс схуд на понад 30 кг. У цьому йому допомогла кардинальна зміна способу життя. Він почав частіше займатися спортом та збалансовано харчуватися, відмовившись від борошняних виробів і солодощів. Завдяки цьому йому вдалося схуднути на 34 кг.

До того ж актор не вживає алкоголь, він повністю відмовився від нього у 1975 році після ДТП через керування у нетверезому стані.

Ентоні Гопкінс став всесвітньо відомим завдяки ролі Ганнібала Лектера у фільмі «Мовчання ягнят», за яку отримав свій перший «Оскар». Другу статуетку він здобув за головну роль у стрічці «Батько» та став найстаршим лауреатом премії «Оскар» у категорії «Найкращий актор». Серед інших його найвідоміших робіт – фільми «Залишок дня», «Ніксон», «Маска Зорро», «Дракула Брема Стокера», «Тор» і серіал «Світ Дикого Заходу».

Нагадаємо, 100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк показався на прогулянці з дружиною, 54-річною Арлін Сільвер, у Лос-Анджелесі. Папараці зазнімкували зірку Голлівуду на ходунках. 

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Теги: здоров'я спорт актор фото схуднення голлівудський актор

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