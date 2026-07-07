88-річний актор Ентоні Гопкінс занепокоїв шанувальників після різкого схуднення (фото)
Ентоні Гопкінс розповів, за яку футбольну команду він вболіває
Популярний британський актор Ентоні Гопкінс показався після різкого схуднення та занепокоїв своїх фанатів. На фото Гопкінс зʼявився із 70-річною дружиною Стеллою Аррояве. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.
Ентоні Гопкінс опублікував фото з нагоди футбольного матчу між збірними Англії та Мексики. Стелла Аррояве вбралася у футболку та кепку в кольорах збірної Мексики. Проте Гопкінс підтримує Англію, судячи з його футболки.
«Ми всі переможці», – написав Гопкінс у дописі. До слова, Англія перемогла Мексику з рахунком 3:2.
Різні смаки подружжя стали приводом для обговорень. Однак найбільше уваги користувачів привернув зовнішній вигляд актора. На фото Ентоні Гопкінс позує з сивим волоссям на голові та бородою. Водночас глядачі підкреслили те, що володар двох «Оскарів» помітно схуд.
Як відомо, у 2008-2010 роках Гопкінс схуд на понад 30 кг. У цьому йому допомогла кардинальна зміна способу життя. Він почав частіше займатися спортом та збалансовано харчуватися, відмовившись від борошняних виробів і солодощів. Завдяки цьому йому вдалося схуднути на 34 кг.
До того ж актор не вживає алкоголь, він повністю відмовився від нього у 1975 році після ДТП через керування у нетверезому стані.
Ентоні Гопкінс став всесвітньо відомим завдяки ролі Ганнібала Лектера у фільмі «Мовчання ягнят», за яку отримав свій перший «Оскар». Другу статуетку він здобув за головну роль у стрічці «Батько» та став найстаршим лауреатом премії «Оскар» у категорії «Найкращий актор». Серед інших його найвідоміших робіт – фільми «Залишок дня», «Ніксон», «Маска Зорро», «Дракула Брема Стокера», «Тор» і серіал «Світ Дикого Заходу».
Нагадаємо, 100-річний американський актор та комік Дік Ван Дайк показався на прогулянці з дружиною, 54-річною Арлін Сільвер, у Лос-Анджелесі. Папараці зазнімкували зірку Голлівуду на ходунках.
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