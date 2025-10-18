Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації

Леонід Грач
фото з відкритих джерел

У захопленому росіянами Криму 17 жовтня помер колишній голова Верховної Ради Криму

Помер Леонід Грач. Комуніст, колишній голова Верховної Ради Криму та народний депутат України.

У стрічках новин його справедливо титрують колаборантом. Таки так – підтримував російський псевдореферендум і радів його результатам.

Вже в статусі колаборанта у 2016 році його таки записав «Главком». По суті, це одне з останніх його інтерв'ю в українському медіапросторі. На третьому році окупації Криму ми фіксували реальність. І, о диво, Грачу вже тоді дійшло куди вляпався і Крим, і кримчани. Але вже було пізно...

Кілька цитат про кримську дійсність та про «новую родину» з того інтерв'ю, яке взяв Павло Вуєць.

  • «Ми переживаємо зараз період 37-го року: коли тебе в один момент «закладуть» і зразу ж відправлять на лісоповал».
    «(росіяни) не хочуть довіряти кримським кадрам... Угробили кадри, які були ще два-три роки тому».
  • «Процес заміни кадрів супроводжується перерозподілом награбованого – землі, нерухомості і т.д».
  • «Паразитуюча корупційна система Російської Федерації однакова всюди».
  • «Кримської еліти нема – вона розчавлена, розкуплена і пішла «по руках».
  • «Приїхав якийсь з Сибіру, думає, що зараз дубиною махне – і нікуди не подінуться ті кримчани».
  • «Севастопольці рвуть тільняшку у себе на грудях, ...хочуть до себе більшої поваги, ніж сьогодні».
  • «Основні туристи з Росії приїхали бідні – грошей у них вистачає тільки на дешеве житло та бутерброди. А от як раніше, коли всі гуляли та ресторани були заповнені – цього, на жаль, немає і вже не буде...».
  • «Кримчани проголосували на референдумі, але одного не врахували: вони думають, що повернулися до Радянського Союзу, а насправді повернулися у Росію, яка є ще більш корумпованою, ніж Україна. І зараз, коли кримчани все відчули на собі, вони більше не хочуть цього»...

«Ну що ж, Леонід Грач вирушив до свого друга Йосипа Кобзона. Обмежуся тільки словами, які у нас кажуть у разі, якщо покійний не гідний доброго слова: Ateşi bol olsun (Нехай горить у пеклі)», – написав лідер Меджлісу кримськотатарського народу і колишній народний депутат України Рефат Чубаров.

Приєднуємося...

Детальніше читайте інтерв'ю 👉Леонід Грач: У Криму настав 37-й рік
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
