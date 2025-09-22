Росіяни змінили тактику під Покровськом: військові розкрили задум окупантів

Росіяни змінили тактику і намагаються блокувати українську логістику невеликими групами штурмовиків

На Покровському напрямку ворог активізував атаки: російські війська застосовують інфільтрацію, намагаючись проникати у населені пункти малими групами та уникати зіткнень із передовими силами ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російські війська посилили штурмові дії у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ і намагаються ускладнити роботу української логістики на Покровському напрямку. «Домінувальною тактикою противника стає інфільтрація – спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових», – повідомили у командуванні корпусу.

У 7-му корпусі уточнили, що днями група російських військових зуміла просочитися до одного з населених пунктів Покровської агломерації. Українські захисники оперативно ліквідували загарбників, не допустивши накопичення сил противника.

Крім того, росіяни ведуть цілодобову розвідку та активно застосовують дрони. Щоденно фіксується робота до 600 FPV та ударних БпЛА. Українські підрозділи реагують дистанційним мінуванням, вогневими групами та застосуванням власних безпілотників. За необхідності створюються додаткові інженерні загородження.

«Усі наші дії спрямовані не лише на зупинення просування ворога, а й на збереження життя українських військових», – наголосили у 7-му корпусі ШР ДШВ. У заяві підкреслюється, що ситуація під контролем та відбувається у взаємодії з вищим командуванням.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили ведуть контрнаступальні дії в районах Добропілля і Покровська. За словами глави держави, близько 330 км території перебувають під контролем України: 160 км вже звільнено, а понад 170 км – зачищено від противника.

«Щодо наших контрнаступальних дій в районах Добропілля і Покровська. «Руські» хотіли оточити нас, але саме наші Збройні Сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки», – сказав президент.

Президент зазначив, що російські війська підтягнули на цей напрямок 61-у бригаду морської піхоти, оскільки зазнають значних втрат у живій силі.