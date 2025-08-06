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Ворог атакував Суми: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Суми: виникли пожежі
Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі
фото ілюстративне

За попередніми даними, жертв та поранених немає

Увечері 6 серпня російські терористи атакували Сумську громаду. Наслідки повідомили у Сумській міській раді, передає «Главком».

Повідомляється, що близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Ковпаківському районі міста.

Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби.

За попередніми даними, жертв та поранених немає.

Згодом в. о Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що ворог застосував для обстрілу РСЗВ.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області пошкоджено пам'ятні дошки на Алеї слави, встановлені на честь тих, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави. 

«Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.

До слова, відсьогодні на Сумщині запущено диференційований сигнал повітряної тривоги. Тобто тепер він лунатиме не по всій області, як було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою російського удару.

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Теги: Суми обстріл

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