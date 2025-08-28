«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки

Цієї ночі ворог прицільно вдаврив по потягу

«Всі поїзди продовжують рух країною»

«Укрзалізниця» повідомила оновлену інформацію щодо руху поздів після ворожої атаки у ніч на 28 серпня, передає «Главком».

Як відомо, цієї ночі ворог прицільно вдарив по одному з потягів, але, за повідомленням пресслужби компанії, ураження цього поїзда не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+.

Тож сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі «Укрзалізниці».

«З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин – Вінницького напрямку. Окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

До уваги пасажирів поїзда 103/104 Краматорськ-Львів: саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська.

В свою чергу пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні. Скасовано рейс №6208 Козятин-1 – Фастів-1», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» через пошкодження інфраструктури у районі Козятина Вінницької області внесла тимчасові зміни у рух деяких поїздів.

Окупаційна армія цією ночі вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням.

Пропагандистка Юлія Вітязева натякнула, що атака на обʼєкти «Укрзалізниці» повʼязана з візитом іноземних політиків, зокрема спецпредставником США Кітом Келлогом.

Варто зазначити, що вночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. Станом на 13:27 28 серпня у Києві відомо про 15 загиблих, серех яких четверо дітей.