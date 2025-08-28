Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки
Цієї ночі ворог прицільно вдаврив по потягу
«Всі поїзди продовжують рух країною»

«Укрзалізниця» повідомила оновлену інформацію щодо руху поздів після ворожої атаки у ніч на 28 серпня, передає «Главком».

Як відомо, цієї ночі ворог прицільно вдарив по одному з потягів, але, за повідомленням пресслужби компанії, ураження цього поїзда не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+.

Тож сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі «Укрзалізниці».

«З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин – Вінницького напрямку. Окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

До уваги пасажирів поїзда 103/104 Краматорськ-Львів: саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська.

В свою чергу пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні. Скасовано рейс №6208 Козятин-1 – Фастів-1», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» через пошкодження інфраструктури у районі Козятина Вінницької області внесла тимчасові зміни у рух деяких поїздів.

Окупаційна армія цією ночі вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням.

Пропагандистка Юлія Вітязева натякнула, що атака на обʼєкти «Укрзалізниці» повʼязана з візитом іноземних політиків, зокрема спецпредставником США Кітом Келлогом. 

Варто зазначити, що вночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. Станом на 13:27 28 серпня у Києві відомо про 15 загиблих, серех яких четверо дітей.

Теги: Укрзалізниця потяг обстріл

