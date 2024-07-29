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Харлан розгромила ексросіянку і вийшла в чвертьфіналу Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Харлан розгромила ексросіянку і вийшла в чвертьфіналу Олімпіади
Українка зустрічалася з принциповою для себе суперницею
Фото: Інстаграм Ольги Харлан

Українська шаблістка продовжує вести боротьбу за нагороди в особистій першості 

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжила переможну ходу на Олімпійських Іграх-2024. У матчі 1/8 фіналу вона здолала принципову суперницю – Анну Башту. 

З Баштою Харлан зустрічалася на першому після свого повернення чемпіонаті Європи. Тоді, у 2022, Харлан поступилася їй у чвертьфіналі з рахунком 14:15, тож зараз вона була вмотивована вигравати в цієї опонентки. 

Сутичка пройшла повністю під контролем українки і завершилася з рахунком 15:6. Ольга пройшла до чвертьфіналу Олімпіади, де буде фехтувати з однією з угорських фехтувальниць. 

Прикро покинула олімпійський турнір сьогодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона провела другу сутичку з японкою, у якій поступилася через дискваліфікацію. 

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Україна

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