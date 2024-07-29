Харлан розгромила ексросіянку і вийшла в чвертьфіналу Олімпіади

Українка зустрічалася з принциповою для себе суперницею

Українська шаблістка продовжує вести боротьбу за нагороди в особистій першості

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан продовжила переможну ходу на Олімпійських Іграх-2024. У матчі 1/8 фіналу вона здолала принципову суперницю – Анну Башту.

З Баштою Харлан зустрічалася на першому після свого повернення чемпіонаті Європи. Тоді, у 2022, Харлан поступилася їй у чвертьфіналі з рахунком 14:15, тож зараз вона була вмотивована вигравати в цієї опонентки.

Сутичка пройшла повністю під контролем українки і завершилася з рахунком 15:6. Ольга пройшла до чвертьфіналу Олімпіади, де буде фехтувати з однією з угорських фехтувальниць.

Прикро покинула олімпійський турнір сьогодні українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона провела другу сутичку з японкою, у якій поступилася через дискваліфікацію.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх

Олімпіада-2024. Медальний залік