Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій
Бессент: США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від найближчих рішень РФ

Сполучені Штати розробляють черговий пакет обмежень проти Російської Федерації, який може бути запроваджений вже наступного тижня. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає «Главком».

За словами очільника відомства, остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від того, як розвиватимуться події найближчим часом. Наразі американський уряд завершує підготовку до можливого посилення тиску на агресора.

«США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня. Рішення залежатиме від подальшого розвитку ситуації»,  – заявив Бессент.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа наразі не розглядає питання введення додаткових обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву представника Білого дому.

Раніше видання Bloomberg поширило інформацію, нібито Вашингтон готує пакет санкцій проти російського енергетичного сектору як інструмент тиску на випадок, якщо Володимир Путін відмовиться від умов мирної угоди. Проте в апараті американського президента ці дані заперечили.

До слова, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Теги: санкції США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бідний: Формується спеціальна комісія, яка буде розглядати доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях
Як українським атлетам перемагати росіян? Бідний анонсував створення спеціальної комісії
17 грудня, 13:14
Морською рукою – підводними дронами «Sub Sea Baby» – 13 управління ДВКР СБУ спільно з ВМСУ створили черговий прецедент
Україна перетворює чорноморську карету Росії на гарбуз
16 грудня, 13:53
Перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомаа
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
13 грудня, 11:53
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
10 грудня, 00:31
Українські та американські посадовці продовжують працювати над завершенням війни
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
4 грудня, 08:02
Колишня дружина Вілла Сміта відповість у суді за звинувачення в залякуванні
Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов
3 грудня, 18:25
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
3 грудня, 00:51
Пєсков зробив заяву про переговори
США передали РФ мирний план, узгоджений з Україною
28 листопада, 10:59
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
21 листопада, 03:54

Політика

CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
Переговори з росіянами щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося деталі
Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій
Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua