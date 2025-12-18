Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій

Бессент: США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від найближчих рішень РФ

Сполучені Штати розробляють черговий пакет обмежень проти Російської Федерації, який може бути запроваджений вже наступного тижня. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає «Главком».

За словами очільника відомства, остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від того, як розвиватимуться події найближчим часом. Наразі американський уряд завершує підготовку до можливого посилення тиску на агресора.

«США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня. Рішення залежатиме від подальшого розвитку ситуації», – заявив Бессент.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа наразі не розглядає питання введення додаткових обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву представника Білого дому.

Раніше видання Bloomberg поширило інформацію, нібито Вашингтон готує пакет санкцій проти російського енергетичного сектору як інструмент тиску на випадок, якщо Володимир Путін відмовиться від умов мирної угоди. Проте в апараті американського президента ці дані заперечили.

До слова, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».