Не треба називати війну Росії проти України «конфліктом»

Путін піднімає ставки, підвищує температуру

Агресивні плани Путіна щодо широкомасштабного вторгнення в Україну ще можна зупинити. Для цього потрібні об’єднані зусилля Заходу і України.

Зараз кожного дня ми вимагаємо від Росії відвести свої війська від українського кордону. Замість цього Росія вивозить сім’ї російських дипломатів з Києва. Безумовно, це не додає стабільності, а тому ми повинні бути готові кожен день, кожен тиждень. Дуже розраховуємо на Канаду, що допомога прийде якомога швидше.

Також закликаю не називати війну Росії проти України «конфліктом». Це слово, з яким я боровся всі пʼять років свого президентства. «Конфлікт на Сході України» означає «громадянська війна». Натомість у нас повноцінна відкрита і величезна російська агресія. Це – війна Росії проти України. Розширення масштабів цієї війни все ще можна уникнути. І для цього має працювати дипломатія.

Путін піднімає ставки, підвищує температуру. Подивіться, що робив Путін у квітні минулого року. Він вимагав зустріч з Байденом. Потім була ситуація навколо Алеппо, міграційна криза в Білорусі та Польщі. Сьогодні він бачить, що в його розумінні все це успішно працює, і восени-взимку він продовжує підвищувати температуру. Ми повинні зупинити цей сценарій Путіна.

Одним із способів, як цього досягнути – влітку 2022 року цього року надати Україні План дій щодо членства в НАТО. І Україні, і Грузії. Це було б правильною відповіддю Путіну з боку колективного Заходу. Відповіддю про те, що в НАТО не приймуть жодних умов та ультиматумів, на які розраховує Путін.

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.