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    Думки вголос

    Не треба називати війну Росії проти України «конфліктом»

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
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    У нас повноцінна відкрита і величезна російська агресія - Не треба називати війну Росії проти України «конфліктом»
    У нас повноцінна відкрита і величезна російська агресія
    фото: mil.gov.ua

    Путін піднімає ставки, підвищує температуру

    Агресивні плани Путіна щодо широкомасштабного вторгнення в Україну ще можна зупинити. Для цього потрібні об’єднані зусилля Заходу і України.

    Зараз кожного дня ми вимагаємо від Росії відвести свої війська від українського кордону. Замість цього Росія вивозить сім’ї російських дипломатів з Києва. Безумовно, це не додає стабільності, а тому ми повинні бути готові кожен день, кожен тиждень. Дуже розраховуємо на Канаду, що допомога прийде якомога швидше.

    Також закликаю не називати війну Росії проти України «конфліктом». Це слово, з яким я боровся всі пʼять років свого президентства. «Конфлікт на Сході України» означає «громадянська війна». Натомість у нас повноцінна відкрита і величезна російська агресія. Це – війна Росії проти України. Розширення масштабів цієї війни все ще можна уникнути. І для цього має працювати дипломатія.

    Путін піднімає ставки, підвищує температуру. Подивіться, що робив Путін у квітні минулого року. Він вимагав зустріч з Байденом. Потім була ситуація навколо Алеппо, міграційна криза в Білорусі та Польщі. Сьогодні він бачить, що в його розумінні все це успішно працює, і восени-взимку він продовжує підвищувати температуру. Ми повинні зупинити цей сценарій Путіна.

    Одним із способів, як цього досягнути – влітку 2022 року цього року надати Україні План дій щодо членства в НАТО. І Україні, і Грузії. Це було б правильною відповіддю Путіну з боку колективного Заходу. Відповіддю про те, що в НАТО не приймуть жодних умов та ультиматумів, на які розраховує Путін.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: США НАТО зброя війна Путін агресія
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    Не треба називати війну Росії проти України «конфліктом»