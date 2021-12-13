Чи «лайкала» зірку із зображенням Путіна найближча помічниця Зеленського Марія Левченко?
Марія Левченко працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними
Мені сьогодні надіслали це фото. На ньому найближча помічниця Зеленського Марія Левченко «лайкає» зірку із зображенням Путіна.
Я не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці. Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно.
Але пояснення від офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними.
Вона присутня на нарадах зі спецслужбами. І це значно серйозніше, ніж хамська поведінка її чоловіка Гогілашвілі, до речі, колишнього помічника депутата держдуми РФ від Єдіной Росіі Ніколая Валуєва.
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Джерело: блог Володимира Ар'єва