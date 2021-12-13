Чи «лайкала» зірку із зображенням Путіна найближча помічниця Зеленського Марія Левченко?

Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене

Марія Левченко працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними

Мені сьогодні надіслали це фото. На ньому найближча помічниця Зеленського Марія Левченко «лайкає» зірку із зображенням Путіна.

Я не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці. Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно.

Але пояснення від офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними.

Вона присутня на нарадах зі спецслужбами. І це значно серйозніше, ніж хамська поведінка її чоловіка Гогілашвілі, до речі, колишнього помічника депутата держдуми РФ від Єдіной Росіі Ніколая Валуєва.

Читайте також:

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.