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    Думки вголос

    Чи «лайкала» зірку із зображенням Путіна найближча помічниця Зеленського Марія Левченко?

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
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    Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене - Чи «лайкала» зірку із зображенням Путіна найближча помічниця Зеленського Марія Левченко?
    Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене

    Марія Левченко працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними

    Мені сьогодні надіслали це фото. На ньому найближча помічниця Зеленського Марія Левченко «лайкає» зірку із зображенням Путіна.

    Я не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці. Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно.

    Але пояснення від офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними.

    Вона присутня на нарадах зі спецслужбами. І це значно серйозніше, ніж хамська поведінка її чоловіка Гогілашвілі, до речі, колишнього помічника депутата держдуми РФ від Єдіной Росіі Ніколая Валуєва.

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    Джерело: блог Володимира Ар'єва

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    Теги: Росія Путін Володимир Зеленський
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    Чи «лайкала» зірку із зображенням Путіна найближча помічниця Зеленського Марія Левченко?