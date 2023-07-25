Атака безпілотників на Москву. Чому це так страшно для Кремля

У системі світового ядерного стримування мати ефективну систему ППО – це справа принципу

Кожен безпілотник над москвою – це сигнал усім геополітичним хижакам, що росія беззахисна перед іншими ядерними державами. Адже до безпілотників, які масово атакують столицю росії може бути прикручений і інший, в тому числі ядерний заряд.

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І тоді вже немає значення куди вони там долетіли. Має значення те, що російська система ППО нездатна їх перехопити на підльоті. Причому йдеться про звичайні безпілотники, які можна придбати, ну, майже у кожному «аліекспресі». А що як йтиметься про сучасну технологічну зброю?

У системі світового ядерного стримування мати ефективну систему ППО – це справа принципу. Бо вона дає можливість вразити ворога і не отримати удар у відповідь.

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І тому таємничі безпілотники над москвою назавжди вбивають геополітичний авторитет росії. Вони ставлять її не те, що в другу, а третю лігу країн, які просто фізично не мають ефективної системи ППО, здатної прикрити власні «центри ухвалення рішень».