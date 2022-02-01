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    Думки вголос

    Байден завдав ще одного удару по Кремлю

    • Сергій Таран

      Політолог

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    Байден демонструє красномовний приклад системної стратегічної зовнішньої політики - Байден завдав ще одного удару по Кремлю
    Байден демонструє красномовний приклад системної стратегічної зовнішньої політики
    фото: nyt

    Тепер РФ не зможе шантажувати Європу газом у випадку вторгнення в Україну

    Байден зробив ще один удар на упередження по геополітичних інструментах Кремля. Президент США оголосив про намір надати Катару статус «основного союзника поза НАТО».

    США та Катар давно мають міцні відносини, на території цієї країни розташована, зокрема, одна з найбільших баз.

    США на Близькому сході. Але якісне підвищення статусу Катару для зовнішньої політики Вашингтону сталося саме через Україну.

    На початку нарощування російської армії біля українських кордонів Байден оголосив про намір домовитися з Катаром про постачання катарського газу до Європи на випадок вторгнення Росії в Україну та відмову від російських енергоносіїв. І судячи з заяви про статус «основного союзника поза НАТО» таки домовився. Тепер РФ не зможе шантажувати Європу газом у випадку вторгнення в Україну.

    А ми вдячні Байдену за красномовний приклад системної стратегічної зовнішньої політики.

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Катар
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    Байден завдав ще одного удару по Кремлю