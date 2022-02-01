Байден завдав ще одного удару по Кремлю

Тепер РФ не зможе шантажувати Європу газом у випадку вторгнення в Україну

Байден зробив ще один удар на упередження по геополітичних інструментах Кремля. Президент США оголосив про намір надати Катару статус «основного союзника поза НАТО».

США та Катар давно мають міцні відносини, на території цієї країни розташована, зокрема, одна з найбільших баз.

США на Близькому сході. Але якісне підвищення статусу Катару для зовнішньої політики Вашингтону сталося саме через Україну.

На початку нарощування російської армії біля українських кордонів Байден оголосив про намір домовитися з Катаром про постачання катарського газу до Європи на випадок вторгнення Росії в Україну та відмову від російських енергоносіїв. І судячи з заяви про статус «основного союзника поза НАТО» таки домовився. Тепер РФ не зможе шантажувати Європу газом у випадку вторгнення в Україну.

А ми вдячні Байдену за красномовний приклад системної стратегічної зовнішньої політики.

Джерело: блог Сергія Тарана

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