Політик в Україні вчетверте за час повномасштабного вторгнення

Боррель прибув до столиці для того, щоб обговорити непохитну підтримку України з боку Євросоюз

Сьогодні, 7 лютого, віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступає у Верховній Раді України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі.

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«У Раді виступає Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки», – зазначив Железняк.

Раніше повідомлялося, що Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку Російської Федерації.

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«Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги. Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію», – написав Боррель.

Нагадаємо, 6 лютого, до Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Політик в Україні вчетверте за час повномасштабного вторгнення. Він прибув до столиці для того, щоб «обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС».

Зазначимо, вранці 7 лютого Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».