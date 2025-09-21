У Росії обвалилися дві школи: є загиблі та постраждалі

Слідчий комітет порушив кримінальну справу, щоб встановити, хто і коли проводив ремонт у школі

У Росії за останні дві доби сталося обрушення двох будівель шкіл. В одній з них, у Москві, загинули двоє робітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

21 вересня в місті Татарськ Новосибірської області обвалилася школа № 5, зведена в 1930-х роках. Зазначається, що на момент аварії в будівлі нікого не було. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, щоб встановити обставини події та відповідальних за ремонтні роботи.

Днем раніше, у суботу, у Москві обвалилася школа, де також проводився ремонт. У результаті падіння бетонних плит з четвертого по перший поверх загинули двоє робітників, які перебували в підвалі. За даними прокуратури Москви, загиблі були «робітниками субпідрядної комерційної організації».

