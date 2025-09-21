У Росії обвалилися дві школи: є загиблі та постраждалі

Головна Світ Соціум
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Москві обвалилася школа, де проводився ремонт
Слідчий комітет порушив кримінальну справу, щоб встановити, хто і коли проводив ремонт у школі

У Росії за останні дві доби сталося обрушення двох будівель шкіл. В одній з них, у Москві, загинули двоє робітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

21 вересня в місті Татарськ Новосибірської області обвалилася школа № 5, зведена в 1930-х роках. Зазначається, що на момент аварії в будівлі нікого не було. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, щоб встановити обставини події та відповідальних за ремонтні роботи.

Днем раніше, у суботу, у Москві обвалилася школа, де також проводився ремонт. У результаті падіння бетонних плит з четвертого по перший поверх загинули двоє робітників, які перебували в підвалі. За даними прокуратури Москви, загиблі були «робітниками субпідрядної комерційної організації».

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

«Із 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап «тихої експансії», – пояснив Коваленко.

Як він зауважив, безвіз для росіян майже нічого не змінює, адже і раніше віза займала кілька днів, а ось для Китаю це стратегічний канал для «повзучої» міграції в Сибір і на Далекий Схід.

