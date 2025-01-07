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Успішне просування ЗСУ на Курщині і безуспішні спроби росіян взяти Покровськ у кліщі: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Успішне просування ЗСУ на Курщині і безуспішні спроби росіян взяти Покровськ у кліщі: головне за ніч
Головні новини ночі проти 7 січня
фото ілюстративне з відкритих джерел

П′ять місяців від початку Курської операції: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ, росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі, ЗСУ продовжують успішно просуватися на Курщині, у Придністров'ї тисячі людей залишилися без світла і води. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 січня, щоб ви були в курсі подій:

П′ять місяців від початку Курської операції: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

За увесь час операції Сил оборони України на території Курської області Росії окупаційна армія втратила понад 38 тисяч військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«П′ять місяців від початку Курської операції: загальні втрати ворога – понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення «буферної зони». Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

«Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до рф майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність», – нагадав Генштаб.

Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони

Російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Покровський напрямок – один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Тому так, там гаряче. Але їм (росіянам - ред.) зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ», – сказав Трегубов.

За його словами, росіянам не вдається взяти місто у кліщі, хоча вони намагаються «просочитися» малими групами.

«Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту у найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Дуже важко у кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, у яких вони намагаються проводити штурмові дії, бо він достатньо довгий», – додав речник.

ЗСУ продовжують успішно просуватися на Курщині – карти ISW

Українські війська здійснили тактичне просування на тлі продовження активізації наступальних дій на українському виступі в Курській області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська здійснили тактичний наступ на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, свідчать про те, що українські сили просунулися в Бердині, Руському Поріччю та Новосотницькому, що біля Суджі. Міністерство оборони Росії і російські мілблогери заявили 6 січня, що російські війська відбили українську механізовану атаку біля Бердіна та що російські сили, включно з елементами групи росгвардії «Таліб», відбили українські атаки поблизу Новосотницького. Один російський мілблогер охарактеризував нещодавні українські атаки в Курській області як «посилену розвідку в силових операціях, яка може бути відволікаючою дією для невизначених майбутніх операцій». Посилення українських наступальних операцій у Курській області може бути початковим етапом узгодженої української операції в Курській області, хоча ISW не готова дати будь-який конкретний прогноз.

6 січня російські сили намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі, щоб атакувати в інших частинах українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі). Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися поблизу Махнівки та Дмитрюкова (обидва на південний схід від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. 

Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Зазначається, що генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та Росії, спочатку планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Ця поїздка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, але точну дату візиту ще не визначено.

Причини, через які Келлог відкладає поїздку, наразі невідомі.

«Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що може вирішити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, але він не досягнув значного прогресу в цьому напрямку. Тим не менш, намагання швидко згорнути конфлікт залишається ключовим пріоритетом його нової адміністрації», – йдеться в публікації.

У Придністров'ї тисячі людей залишилися без світла і води

Після зупинки поставок російського газу до Молдови в невизнаному Придністров'ї тисячі жителів залишилися без світла і води

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі Придністров'я становить близько 30% від потреб регіону. Ситуація ускладнюється відсутністю теплопостачання і гарячої води в багатьох будинках.

За інформацією так званої влади Придністров'я, станом на шосте січня повністю відключено від газопостачання 122 населені пункти, централізоване подавання тепла припинено в 1565 житлових будинках, 147 дитячих садках і 131 школі. Шкільні канікули було вирішено продовжити до 20 січня.

Через віялові відключення електроенергії та стрибки напруги в будинках горять стара електропроводка і запобіжники. Жителі сільської місцевості рятуються від холоду пічним опаленням, до заготівлі дров для населення залучили солдатів і військову техніку.

У самій Молдові проблем з електрикою і газом наразі немає. Країна диверсифікувала постачання енергоносіїв через Румунію.

Як пише NewsMaker, Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, змушена перейти на спалювання запасів вугілля. За різними оцінками, цих запасів вистачить лише до кінця січня, що створює додаткову загрозу для енергозабезпечення регіону. Ситуація залишається критичною, і подальший розвиток подій залежатиме від пошуку нових джерел енергії.

За енергетичною та гуманітарною кризою у Придністров’ї стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну, сказав прем'єр Молдови Дорін Речан під час кризового брифінгу у Кишиневі.

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Теги: Молдова вугілля Генштаб втрати наступ росіяни Покровськ Курщина війна окупанти Придністров'я газ росія

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