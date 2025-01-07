«Я боєць, але я іду». Чому Трюдо подав у відставку та хто його замінить?

Канадський прем’єр продемонстрував: коли політичним лідером незадоволені, він має залишити посаду

8 січня має відбутися з’їзд Ліберальної партії Канади, на якому, за прогнозами видання Globe and Mail, делегати збиралися відправити у відставку її лідера (поки що діючого прем’єра Канади) Джастіна Трюдо. Проте Трюдо вирішив зіграти на випередження та сам оголосив, що звільняється з посади глави партії. Він зробив це у понеділок, за два дні до з’їзду, і у зверненні до нації відзначив: «Як ви усі знаєте, я боєць. Я не той, хто відмовляється від бою, особливо коли він настільки важливий. Але мною завжди керувала моя любов до Канади, моє бажання служити канадцям та їхнім інтересам. І канадці заслуговують на справжній вибір на наступних виборах. І через внутрішню боротьбу мені стало очевидно, що я не можу бути тим, хто представлятиме Ліберальну партію на наступних виборах».

Трюдо йде у відставку на тлі падіння рейтингу його партії – нині він становить 21% проти 47%, які мають опозиційні до правлячої партії консерватори. При цьому, однак, він може залишитися прем’єр-міністром до парламентських виборів, які відбудуться у жовтні. Яке рішення ухвалить з цього приводу Трюдо, наразі невідомо.

«Главком» розповідає, що призвело до відставки канадійського прем’єра та хто може стати наступним очільником Ліберальною партії та претендувати на посаду глави уряду.

Білий сніг на кленовому листі: що сталося у Канаді?

53-річний Джастін П'єр Джеймс Трюдо – з родини прем’єр-міністрів. Його батька, П’єра Трюдо, двічі обирали головою уряду, і він також очолював Ліберальну партію. Тож політика у Джастіна – у крові. Нею він і зайнявся відразу після завершення навчання – у двох університетах Трюдо-молодший отримав дипломи з гуманітарних наук. А відтак подався у «сімейну» Ліберальну партію – спочатку у молодіжне крило, а потім і у «доросле».

У 2013-му, на своє сорокаріччя, Трюдо був обраний лідером лібералів. А згодом зробив собі ще один подарунок – за два роки, у 2015-му, його партія перемогла на виборах, і Трюдо став прем’єром. У 2020 році його переобрали на цій посаді ще раз. Трюдо міг «спокійно» досидіти до жовтня 2025-го та піти по завершенню другої каденції. Але політик вирішив розпочати відкритий діалог із суспільством з приводу нагальних проблем.

Трюдо у родинному колі – з дружиною, колишньою моделлю Софі Грегуар та трьома дітьми фото: Reuters

А проблеми Трюдо полягають у тому, що за дев’ять років правління незадоволення ним почало накопичуватися. Спочатку уряд чинного прем’єра зарекомендував себе як соціально орієнтований та екологічний: Канада легалізувала евтаназію та марихуану, заборонила конверсійну терапію (корекцію сексуальної орієнтації – «Главком»), ввела податок на викиди парникових газів, заборонила одноразовий пластик, значно збільшила різноманітні виплати, особливо дитячі.

Однак останній пункт потягнув з бюджету значні кошти. Подібний «соціалізм» у нього також від батька, якого навіть називали «канадським Кастро» за намагання створити для громадян рай при обмежених ресурсах.

Щоб перекрити витрати, Трюдо пішов на підвищення податків, і на якийсь час це врятувало ситуацію. Але пандемія коронавірусу призвела до значного зростання державного боргу та інфляції, як і у багатьох країнах світу. Тому діючий уряд перестав подобатися канадцям, не дивлячись на харизматичного прем’єра та всі його намагання бути «своїм хлопцем» в очах виборця.

Майже «танцюрист диско»: запальний танець Трюдо, як то кажуть, «підірвав мережу». 2015 рік

Нині Трюдо має найнижчий (22%), починаючи з 2015 року, рейтинг підтримки, на один відсоток більше, ніж у його партії. При цьому на п’яти лібералам впевнено наступають консерватори, чий лідер П’єр Пуальєвр обіцяє знизити податки та приборкати інфляцію. Словом, виправити головні недоліки правління Трюдо.

Зазначимо принагідно, що нині по економіці Канади може завдати удар і політика Дональда Трампа, який погрожує запровадити 25% мита на всі канадські товари, якщо ця країна не зупинить потік мігрантів до США.

Усюдисущий новообраний президент США, який хоче включити до складу своєї країни і Панамський канал, і Гренландію, говорить: якби Канада стала 51-м американським штатом, це би відразу вирішило її проблеми як з податками, так і з російськими та китайськими кораблями, що курсують вздовж канадського узбережжя.

Але якщо це можна вважати жартом, то стосовно мит Трамп явно не жартує. На це намагалася звернути увагу Трюдо його колишня соратниця та ексміністерка фінансів Христя Фріланд.

Фріланд подала у відставку, заявивши, що Трюдо більше не потребує її порад у сфері економіки. Фріланд також є членкинею Ліберальної партії і може очолити її після Трюдо.

Трамп запропонував Трюдо «подарувати» Сполученим Штатам Канаду, а ще пригрозив ввести мито на канадські товари. За те, що прем’єр відреагував недостатньо жорстко, його розкритикувала міністерка фінансів Христя Фріланд та подала у відставку фото: Justin Trudeau/X

Хто наступний?

Отже, найбільш ймовірною кандидатурою на посаду лідера Ліберальної партії Канади нині називають Христю Фріланд. Христя – однозначно «наша» людина. Як оповідають джерела, вона, складаючи присягу члена кабінету міністрів, поклала руку на українське Євангеліє, яке принесла із собою, а наприкінці сказала українською «Дякую!». І в цьому немає нічого дивного, адже 56-річна Христя – українка по матері.

Христя Фріланд фото: ukrainky.com.ua

До 2013 року Фріланд, як і її чоловік Ґрем Боулі, заробляла на життя журналістикою, а також – письменством. У наших книгарнях і досі можна замовити книгу Христі «Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи», яка вийшла українською у 2017 році. Подружжя Фріланд-Боулі виховує трьох дітей: Івана, Наталку та Галю – відданість Христі рідному корінню й у цьому випадку є досить показовою.

З 2015 року Христя Фріланд – у команді Джастіна Трюдо. Не дивлячись на їхню ідеологічну близькість, вона часто і гостро критикувала канадського лідера – аж до остаточного розриву. Що ж стосується підтримки України, то вона з боку Фріланд є очевидною. Політикиня багато разів бувала на наших теренах – і до, і після російсько-української війни, тож її симпатії до України є безсумнівними.

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Цікаво, що книги пише і Марк Карні – ще один претендент на лідерство. Його монографії теж можна знайти в одній з наших онлайн-книгарень, але тільки англійською. Карні – економіст та колишній глава Центробанку Канади. Йому – 59, і частину свого життя Карні пропрацював у Британії.

Марк Карні фото з відкритих джерел

До речі, цей політик має британське та ірландське громадянство на додачу до канадського. Свого часу він також був спецпосланцем ООН з питань змін клімату, і, як свідчив сам Трюдо, він довгий час бився за те, щоб залучити такого цінного кадра до своєї команди.

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Бажаним для України партійним лідером може стати і 57-річна юристка Аніту Ананд. У 2021-2023 роках вона очолювала міністерство оборони Канади. І це її заслуга у тому, що Канада надавала і продовжує надавати Україні підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії.

Аніту Ананд (у червоному) навідує Ірпінь фото: Ірпінська міська рада

Ананд приїздила до Ірпеня невдовзі після деокупації Київщини, проводила зустрічі з українськими посадовцями у Києві – і завжди під час таких візитів привозила із собою нові пакети допомоги. Прикметно, що Аніту – друга жінка в історії Канади, яка очолила оборонне відомство – першою було Кім Кемпбелл у 1990-х роках.

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Доводилося бувати в Україні і 54-річному Франсуа-Філіпу Шампаню – міністру інновацій, науки та промисловості. Шампань прийшов у політику з підприємницьких кіл, а на виборах представляв Квебек – регіон, який відіграє значну роль у політичних процесах у Канаді.

Франсуа-Філіп Шампань (у центрі) на Яворівському полігоні на Львівщині, 2020 рік фото: представництво МЗС України у Львові

Шампань міг запам’ятатися українцям тим, що за його ініціативи та підтримки уряд Канади наказав представництву китайської соціальної мережі TikTok згорнути роботу на території країни – «Главком» про це писав тут. Такий крок міністр пояснив турботою про кібербезпеку держави.

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Ще одна кандидатка – Мелані Жолі. Жолі – 45 років, вона є юристкою та симпатиком України. Як і Трюдо, походить з Монреалю, а в уряді чинного прем’єра обіймає посаду міністра закордонних справ. 4 січня, коли головування в G7 перейшло до Канади, Жолі запевнила Україну у незмінній підтримці своєї держави.

Мелані Жолі фото: Mélanie Joly/Х

«Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України», – так описала Жолі свою розмову з українським колегою Андрієм Сибігою. Лишається додати, що Жолі також неодноразово приїздила в Україну після повномасштабного вторгнення.

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Під готовністю надавати Україні допомогу підписався і 57-річний Домінік Леблан. Від грудня 2024 року він – після відставки Фріланд – очолює міністерство фінансів. Ім’я Леблана фігурує у тих новинах, де перелічуються види зброї, які Канада готова надати Україні.

Приміром, місяць тому Леблан оголосив про заборону використання у країні 324 різновидів вогнепальної зброї (переважно – стрілецької). Як пояснив Леблан, його уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати нас у боротьбі проти Росії, повідомило агентство Associated Press.

Домінік Леблан фото: Associated Press

Але у новинних стрічках Леблан віднедавна згадується ще в одному контексті: якщо Трюдо складе повноваження прем’єр-міністра до жовтневих виборів, в.о. глави уряду може стати саме Домінік Леблан. Україну влаштує майже кожна з описаних вище кандидатур, але треба розуміти, що після парламентських виборів в Канаді буде нова коаліція, новий уряд та новий прем’єр.

І насамкінець

І якщо на виборах переконливу перемогу здобуде опозиційна Консервативна партія (а наразі така вірогідність є високою), то вона й формуватиме свій кабінет, на чолі якого стане висуванець консерваторів. Чи буде це вище згадуваний П'єр Пуальєвр? Ймовірно, що так.

Ми поки що мало знаємо про цього політика – настільки, що навіть адаптація його прізвища українською – Pierre Poilievre – варіює від Пуальєвра до «Полівера», «Полівре» і навіть «Полієва». Відомо, що Пуальєвр – досить скандальний персонаж, який не цурається гострого слова і відкрито називає Джастіна Трюдо «придурком».

У серпні 2024-го його партія потрапила у скандал, коли, вирішивши зробити соціальний ролик про потребу захисту Канади, використала у відеоряді російські винищувачі – як приклад такої оборони.

Міністр оборони Канади Білл Блер – той, що змінив на своїй посаді Аніту Ананд вибухнув гнівом. «Мрія Пуальєвра про Канаду майбутнього чомусь пов'язана із російськими винищувачами в той час, як Росія веде неспровоковану війну проти України та міжнародних правил, які є основою нашої безпеки», – заявив він.

П’єр Пуальєвр. Можливо, це – майбутній канадський прем’єр? фото: PierrePoilievre/Facebook

Водночас той таки Пуальєвр закликав у 2023 році вшанувати 90-ті роковини Голодомору.

Виступ Пуальєвра з нагоди роковин Голодомору

«У 1932-му році соціалістичний диктатор Йосип Сталін розпочав свій геноцид проти народу України. Використовуючи голод як зброю, Сталін відправив свої силові загони, аби відібрати у фермерів усе зерно та худобу. Мільйони безневинних чоловіків, жінок та дітей були заморені голодом. Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору, оплакуємо вкрадене у світу покоління та вшановуємо тих, хто вижив», – зазначив він.

Та яким би не був Пуальєвр, якщо вибір канадців паде на нього, Україні доведеться працювати з цим прем’єром. І краще вже зараз бути готовим до того, що хтось не настільки комфортний для нас, як чарівний Джастін Трюдо, зрештою змінить його на посаді.

Наталія Лебідь, «Главком»