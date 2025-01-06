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Теракт у Новому Орлеані: стало відомо, який «розумний» аксесуар використовував нападник

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Теракт у Новому Орлеані: стало відомо, який «розумний» аксесуар використовував нападник
Підозрюваний Джаббар використовував розумні окуляри Meta перед атакою
фото із відкритих джерел

Терорист із Нового Орлеану знімав майбутнє місце злочину на розумні окуляри

Підозрюваний у скоєнні теракту в Новому Орлеані в перший день Нового року, внаслідок якого загинули 14 людей, раніше двічі відвідував місто та записав відео Французького кварталу за допомогою розумних окулярів Meta. Про це пише Associated Press із посиланням на представника ФБР.

Відео, зняте з велосипеда, показує заповнені туристами вулиці Французького кварталу Нового Орлеана, відомого своїми святковими днями та ночами. Окуляри знайшли у підозрюваного вже після його смерті. Він носив їх у день атаки, але не активував.

ФБР також повідомило, що Джаббара бачили 31 грудня в одному з кількох збройових магазинів, які він відвідав у Техасі перед терактом. Потім він зупинився на підприємстві в Техасі, де купив один із ящиків для льоду, який використовував для приховування саморобного вибухового пристрою (СВУ).

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані вантажівка наїхала на натовп людей на Бурбон-стріт, потім водій вийшов з машини і відкрив вогонь з автомата. На місці трагедії виявили вибухові пристрої.

Як пише видання, внаслідок інциденту постраждали ще близько 30 осіб. Тринадцять осіб залишаються в лікарні, вісім людей перебувають у реанімації.

За інформацією газети The New York Times, у наїзді вантажівки на пішоходів у Новому Орлеані в США ппідозрюється Шамсуд-Дін Бахар Джаббар. За даними ФБР, підозрюваний є 42-річним громадянином США із Техасу. Раніше він служив у американській армії протягом багатьох років.

До слова, підозрюваний у теракті в Новому Орлеані за первісним планом готувався вбити свою сім'ю, проте змінив рішення. Стверджується також, що Джаббар міг приєднатися до «Ісламської держави» нібито через сни, які спонукали його зробити це.

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Теги: теракт місто США

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