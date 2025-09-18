Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою

Раніше повідомлялося, що Британія планує визнати Палестинську державу після завершення візиту Трампа

Президент США підтвердив, що Вашингтон і Лондон мають розбіжності щодо визнання Палестини державою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції сказав, що обговорював питання визнання Палестини з Трампом. Політики погодилися із «необхідністю миру та дорожньої карти, оскільки ситуація в Газі нестерпна».

Глава британського уряду каже, що ізраїльські заручники повинні бути звільнені, але до Гази потрібно надсилати більше допомоги. Також, за його словами, зараз лідери США та Британії працюють над «планом миру» – визнання Палестини потрібно розглядати саме в такому контексті.

Щодо визнання Палестини, Трамп підтвердив, що з цього питання між Лондоном та Вашингтоном існують розбіжності. «У мене є розбіжності з прем’єр-міністром з цього приводу - одна з наших небагатьох розбіжностей, насправді», – сказав він, закликавши негайно звільнити заручників.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися.

До слова, Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.