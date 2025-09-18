Путін мене підвів – Трамп

Раніше американський лідер стверджував, що його терпіння до російського диктатора «швидко вичерпується»

Президент США вчергове визнав, що сподівався на простіше завершення російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін «підвів його». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера, якого цитує Sky News.

Під час пресконференції з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером очільник США повторив свої слова. Трамп сподівався, що завершити російсько-українську війну буде простіше, зокрема через його відносини з Путіним.

«Він мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті», – сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом раніше.

Трамп також зазначив, що під час розмов із Путіним обговорював ситуацію в Україні і вважає, що Кремль ніколи б не діяв так, як діє зараз, якби поважав керівництво США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України. «Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії», – каже він.

За словами американського президента, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується». Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту.

До слова, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода.