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Сенат США не ухвалив санкційний закон до канікул: рішення щодо Росії в руках Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенат США не ухвалив санкційний закон до канікул: рішення щодо Росії в руках Трампа
Хоча в Сенаті є підтримка санкцій, рішення про їхню доцільність наразі повністю залишається в руках Трампа
фото: The White house/Facebook

У законопроєкті Конгресу, який не встигли ухвалити, йшлося про можливість запровадження вторинних мит у розмірі до 500%

Сенат США йде на літні канікули, так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Як повідомляє The Hill, тепер остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, інформує «Главком».

Раніше Трамп заявив, що дає Кремлю 10-12 днів для досягнення перемир’я в Україні – цей термін спливає до 8 серпня. Якщо цього не станеться, США можуть ввести нові санкції.

Зокрема, Білий дім уже оголосив про можливість 25% мит проти Індії – одного з найбільших покупців російських енергоносіїв. Це має слугувати сигналом іншим країнам, які фінансують російську військову машину.

У законопроєкті Конгресу, який не встигли ухвалити, йшлося про можливість запровадження вторинних мит у розмірі до 500%. Співавтори документа – сенатори Річард Блюменталь (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець).

Блюменталь заявив, що вважатиме успіхом, якщо Трамп реалізує бодай 20% з передбачених обмежень. На його думку, навіть 100-250% мит можуть мати значний ефект.

Сенаторка Джин Шахін зауважила, що Індія вже звернула увагу на мита і назвала це позитивним сигналом тиску на РФ. Грем додав, що президент, схоже, взяв курс на притягнення до відповідальності країн, які купують російську нафту й не допомагають Україні.

Хоча в Сенаті є підтримка санкцій, рішення про їхню доцільність наразі повністю залишається в руках Трампа.

Раніше ми писали, що незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Як передає «Главком», про це повідомляє The New York Times.

Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією. Як відомо, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року

Теги: тарифи санкції Дональд Трамп Сенат США

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