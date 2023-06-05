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Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме

glavcom.ua
Путін більше не має варіантів для підвищення ставок
фото з відкритих джерел

Стратегія Кремля – переконати росіян, що світ жахливий і сповнений небезпек

Найкращий товар зі всіх, які будь-коли намагався продавати путінський Кремль – це страх.

Йому цей товар чудово відомий, бо найбільше боїться він сам – за можливу втрату своєї влади. А найкращий спосіб приховати свій страх – це залякати інших.

Але цей товар йшов у кількох різновидах.

Для росіян – страх втратити свою імперію, яка для більшості з них є єдиною політичною ідентичністю (альтернативи Кремль старанно повинищував скрізь де міг). Світ без Росії – це така екзистенційна катастрофа, що для запобігання їй можна піти на будь-які злочини.

Для Заходу – страх військового зіткнення, яке може поламати так нелегко здобутий добробут. А на додачу, знов-таки, страх втратити на мапі світу цю імперію, бо після цього полетить шкереберть вся звична картина глобального устрою й доведеться будувати якусь нову. Тому на Заході постає схожа теза: світ без Росії – це така екзистенційна катастрофа, що для запобігання їй можна пробачити Росії дуже багато злочинів.

Не купили цей кремлівський товар лише українці. І не тому, що не боялися, а тому, що життя під чоботом Росії для нас страшніше за збройний опір. Зараз принаймні українці б'ються за своє. А якби піддалися – все одно гинули б, але вже за чужі імперські інтереси.

Стратегія Кремля – переконати росіян, що світ жахливий і сповнений небезпек, а Кремль також жахливий, але це єдиний їхній захист від всіх небезпек.

«Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного» (с) Е. Шварц

Наша стратегія – поступово, різними способами, вселити росіянам думку, що Кремль – це не провайдер їхньої безпеки, а навпаки, їхня найбільша загроза, від якої краще тікати якнайдалі не лише поодинці, а й цілими групами (наприклад, у складі окремих «суб'єктів федерації»).

Звісно, для цього Кремль повинен бути вже достатньо слабким, щоби він не зміг ефективно опиратися такій груповій втечі. Але саме над цим ми зараз працюємо.

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Теги: путінський режим путін росіяни росія

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Олексій Панич

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