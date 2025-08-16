«Холодна романтика на Алясці»: Guardian розповіло, чим Путін «зачарував» Трампа

Саме Путін вибудував стратегію перемовин, яка була до душі Трампу

Путін говорив з Трампом на теми, які хвилюють президента США, що дало диктатору перевагу

На тлі серйозних геополітичних переговорів на Алясці, особиста динаміка між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом викликала значний інтерес. Путін вдало використовував знайому для Трампа тему «сфальсифікованих виборів», а також запросив його відвідати Москву. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian

Розмови про «сфальсифіковані вибори» явно знайшли відгук у Трампа, який неодноразово заявляв про подібні порушення у США. Запрошення до Москви також може розглядатися як спроба Путіна зміцнити особисті зв'язки та вплив на американського президента.

Зокрема російський диктатор публічно підтримав його думку про те, що якби Трамп був президентом замість Джо Байдена, війни в Україні ніколи б не сталося.

«Сьогодні президент Трамп казав, що якби він був президентом тоді, то війни б не було, і я цілком впевнений, що це справді так і було б», – сказав Путін. «Я можу це підтвердити».

«Скептики були стурбовані самітом у п'ятницю на об'єднаній авіабазі Елмендорф-Річардсон, авіабазі часів холодної війни на околиці Анкориджа, Аляска. Вони побоювалися, що це може нагадувати мирну угоду Адольфа Гітлера Невіллом Чемберленом у Мюнхені 1938 року або поділ світу між великими державами Вінстоном Черчиллем, Франкліном Рузвельтом та Йосипом Сталіним на Ялтинській конференції 1945 року. Було ще гірше», – пишуть журналісти.

Мюнхенська угода 1938 року – угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

79-річний Трамп, якого вважають найвпливовішою людиною у світі, буквально розстелив червону доріжку для російського диктатора, звинуваченого у скоєнні воєнних злочинів, пов'язаних з викраденням та переміщенням тисяч українських дітей. Путін говорив з Трампом на теми, які, як відомо, його хвилюють, особливо про сфальсифіковані вибори у США.

Була і ще одна цікава деталь саміту на Алясці. Враховуючи, що США приймали захід, Путіну дозволили виступити першим, що дало йому можливість сформулювати наратив заходу. Ще цікавіше те, що шанобливий Трамп говорив менше часу, ніж його колега, хоча й зробив комплімент: «У мене завжди були фантастичні стосунки з президентом Путіним».

Іншими словами, лідер однієї з найстаріших демократій світу слухався порад людини яка вбиває тисячі українців.

«Очевидно, Путін знає, що шепотіння улюбленої брехні Трампа йому на вухо – це шлях до його серця. Це спрацювало. Російський лідер, який вперше за десять років відвідав Сполучені Штати, здійснив своє бажання – його знову привітали на світовій арені та зобразили на рівні з президентом США», – зазначило видання.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін надав йому список із понад тисячі українських військовополонених.