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    Суспільство

    Зеленський прокоментував розведення сил в Станиці Луганській

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    &laquo;Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання&raquo;, &ndash; зазначив президент - Зеленський прокоментував розведення сил в Станиці Луганській
    «Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання», – зазначив президент

    Розведення військ з обох боків зафіксувала Моніторингова місія ОБСЄ, - Зеленський

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування з обох боків.

    Про це він написав сьогодні, 1 липня, на своїй сторінці у Facebook.

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    «Сьогодні у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ», – сказав він у відеозверненні.

    «Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу», – заявив Зеленський.  

    «Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання», – додав він.

    Президент наголосив, що не хоче брехати і щось обіцяти.

    «Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну – але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася», – сказав він.

    Зеленський попросив «не піддаватися на паніку і провокації – і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу».

    «Давайте зберігати спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, мені здається, перший наш невеликий реальний успіх. Вітаю», – сказав він.

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