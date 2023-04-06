Прифронтова зона. Журналісти важливі

Підтримка місцевих ЗМІ у прифронтовій смузі – це один із головних пріоритетів НСЖУ

Чудова новина, якою я поспішаю поділитися – для жителів Оріхова, прифронтового міста в Запорізькій області, побачив світ спецвипуск газети «Трудова слава». Це перший випуск від моменту повномасштабного вторгнення росіян.

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Назавжди в моїй пам’яті залишаться незабутні враження від нещодавнього відвідування цього героїчного міста. «Ми маємо козацький дух волі й хочемо нащадкам щасливої долі», – цитує газета бійців добровольчого формування Запорізької громади – підрозділ «Степові вовки».

Цей козацький незламний дух відчувається скрізь на Запоріжжі!

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Ми відчули цей дух кілька років тому, коли журналістська спільнота всієї України постала на захист редакторки «Трудової слави» Світлани Карпенко, коли редакцію піддавала тиску місцева влада. І сьогодні, незважаючи на складні воєнні умови, незважаючи на те, що журналісти не мають можливості працювати в приміщенні рідної редакції, «Трудова слава» за підтримки запорізького Центру журналістської солідарності в м.Запоріжжі знов шукає шлях до читача.

Ми в Національній спілці журналістів України захоплюємося такими відданими справі колегами, як журналісти «Трудової слави». Тому робимо все можливе, щоб сприяти відродженню українських медіа, передусім друкованих, на деокупованих та прифронтових територіях. Українського журналістського слова вкрай потребують мирні жителі прифронтових територій і наші бійці на фронті.

Підтримка місцевих ЗМІ у прифронтовій смузі – це один із головних пріоритетів НСЖУ. Наразі нам уже вдалося залучити кошт міжнародних фінансових донорів для друку принаймні одного номера 25 газет на деокупованих і прифронтових територіях. Практично всі вони наразі перейшли до регулярного друку. Ми пишаємося цим!

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У свіжому номері «Трудової слави» – розповіді про роботу Оріхівської міської ради щодо забезпечення умов життя тим, хто залишився під обстрілами, про діяльність у громаді Товариства Червоного Хреста, оповіді місцевих жителів й історії героїчних подвигів жителів громади. І, звісно, корисна інформація для тих, хто нині виживає в прифронтовому Оріхові...

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Газета «Трудова слава» поки що розповсюджуватиметься безкоштовно в Оріхівській громаді та в Просторі єдності Пологівського району «Допомога поруч». Сподіваємося, що після визволення всієї території області місцеві газети Запоріжжя повернуться до регулярного випуску.

Журналісти важливі!