Головна Думки вголос Сергій Томіленко
search button user button menu button
Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Прифронтова зона. Журналісти важливі

glavcom.ua
Побачив світ спецвипуск газети «Трудова слава»

Підтримка місцевих ЗМІ у прифронтовій смузі – це один із головних пріоритетів НСЖУ

Чудова новина, якою я поспішаю поділитися – для жителів Оріхова, прифронтового міста в Запорізькій області, побачив світ спецвипуск газети «Трудова слава». Це перший випуск від моменту повномасштабного вторгнення росіян.

Назавжди в моїй пам’яті залишаться незабутні враження від нещодавнього відвідування цього героїчного міста. «Ми маємо козацький дух волі й хочемо нащадкам щасливої долі», – цитує газета бійців добровольчого формування Запорізької громади – підрозділ «Степові вовки».

Цей козацький незламний дух відчувається скрізь на Запоріжжі!

Ми відчули цей дух кілька років тому, коли журналістська спільнота всієї України постала на захист редакторки «Трудової слави» Світлани Карпенко, коли редакцію піддавала тиску місцева влада. І сьогодні, незважаючи на складні воєнні умови, незважаючи на те, що журналісти не мають можливості працювати в приміщенні рідної редакції, «Трудова слава» за підтримки запорізького Центру журналістської солідарності в м.Запоріжжі знов шукає шлях до читача.

Ми в Національній спілці журналістів України захоплюємося такими відданими справі колегами, як журналісти «Трудової слави». Тому робимо все можливе, щоб сприяти відродженню українських медіа, передусім друкованих, на деокупованих та прифронтових територіях. Українського журналістського слова вкрай потребують мирні жителі прифронтових територій і наші бійці на фронті.

Підтримка місцевих ЗМІ у прифронтовій смузі – це один із головних пріоритетів НСЖУ. Наразі нам уже вдалося залучити кошт міжнародних фінансових донорів для друку принаймні одного номера 25 газет на деокупованих і прифронтових територіях. Практично всі вони наразі перейшли до регулярного друку. Ми пишаємося цим!

6 фото
На весь екран

У свіжому номері «Трудової слави» – розповіді про роботу Оріхівської міської ради щодо забезпечення умов життя тим, хто залишився під обстрілами, про діяльність у громаді Товариства Червоного Хреста, оповіді місцевих жителів й історії героїчних подвигів жителів громади. І, звісно, корисна інформація для тих, хто нині виживає в прифронтовому Оріхові...

Газета «Трудова слава» поки що розповсюджуватиметься безкоштовно в Оріхівській громаді та в Просторі єдності Пологівського району «Допомога поруч». Сподіваємося, що після визволення всієї території області місцеві газети Запоріжжя повернуться до регулярного випуску.

Журналісти важливі!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ЗМІ журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен наближає перемогу на своїй ділянці
Народна війна або як українці допомагають армії
31 березня, 15:29
Збройні сили України наближають Перемогу
Перемога України, політика Заходу і «хороші росіяни»
14 березня, 16:33
На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)
На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)
9 березня, 14:12
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
15 березня, 19:27
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
22 березня, 19:00
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
29 березня, 06:31
Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
29 березня, 07:46
Міноборони пояснило, як сприймати новини про мобілізацію
Міноборони пояснило, як сприймати новини про мобілізацію
27 березня, 20:21
Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні
ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала
4 квiтня, 11:06

Сергій Томіленко

Прифронтова зона. Журналісти важливі
Прифронтова зона. Журналісти важливі
Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Злочини окупантів проти журналістів. Що робить Україна?
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Під час обстрілу Луганщини загинув французький журналіст
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Не треба чекати від російські журналістів, які працюють на Путіна, визнання своєї провини
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради
Про захист інформаційного простору та незалежність Нацради
Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»
Сценаристи та організатори весіль. Хто з нардепів підтримав законопроєкт «Про медіа»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
В Україні зафіксовано землетрус
37K
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
30K
Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад до ПЦУ – голова облради
24K
Росіяни заявили про падіння українського літака
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
16K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення

Новини

Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту