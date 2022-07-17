  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Росія розширює масштаби військової підготовки дітей – розвідка
рус
    Соціум

    Росія розширює масштаби військової підготовки дітей – розвідка

    Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів - Росія розширює масштаби військової підготовки дітей – розвідка
    Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів
    фото: російські ЗМІ

    Країна-агресорка масово відкриває курси початкової військової підготовки

    В Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей. Зокрема, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько тисячі юноармійських класів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    Також, за даними ГУР, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Зазначається, що випускників курсів схиляють до підписання контракту із ЗС Росії.

    У ГУР наголошують, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

    «Зокрема, так званий «пункт прийому біженців», а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский», - повідомляє розвідка.

    Логістика прийому людей залишається без змін. Зокрема, після оформлення «біженці» направляються у приміщення спортивного комплексу «Віраж» (критий картодром). За даними розвідки, з початку війни через пункт пройшли 6,5 тисячі людей, в тому числі 1,4 тисячі дітей.

    Також не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.

    «14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури «передачі 9 дітей з незаконного збройного формування «ДНР» під опіку родинам з Підмосков’я», - повідомляє українська розвідка.

    Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «воєнні рейки».

    У британській розвідці вважають, що законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

    Читайте також:
    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія розширює масштаби військової підготовки дітей – розвідка