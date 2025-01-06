Буревій у Карпатах: рятувальники попереджають туристів про негоду

Рятувальники закликали не ходити у гори

На високогір'ї Карпат оголошено II рівень небезпечності

До кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с. Рятувальники закликають не ходити у гори. Про це повідомляє ДСНС.

Сильний вітер у Карпатах – 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту», – попереджають рятувальники.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 січня, уночі в західних областях, а вдень в усій Україні піде невеликий мокрий сніг і дощ (на півдні місцями). На дорогах, крім півдня країни, подекуди спостерігатиметься ожеледиця.