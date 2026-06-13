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Віталій Шапран Економічний експерт

Нафта дорожчає, а дефіцит бюджету РФ зростає: що сталося

glavcom.ua
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Нафта не врятувала бюджет РФ
фото: згенероване ШІ/facebook.com/shapranv

Росіяни не змогли скористатись зростанням цін на нафту через українські удари по НПЗ

У травні податкова ціна нафти впала з 94,87 долара за барель (у квітні) до 86,52 долара за барель. Федеральний бюджет РФ отримав нафтогазових доходів (НГД) на 680 млрд рублів. При чому, 204 млрд рублів РФ виплатила нафтовим компаніям у формі паливного демпфера. Ще близько сотні мільярдів російські НК отримали у формі зворотного акцизу.

Якщо врахувати, що уряд РФ більш активно робить виплати по демпферу, коли у НК горять НПЗ, то саме удари по нафтогазовій інфраструктурі не дали РФ отримати НГД до федерального бюджету на рівні близько 1 трлн рублів, який як раз і очікували аналітики.

На минулому тижні це фактично підтвердив член уряду РФ віцепрем'єр Новак, який визнав, що видобуток нафти у РФ «дещо скоротився». Ситуація з паливним демпфером у РФ зараз виглядає кумедно: за законом НК отримують ці виплати, щоб у РФ не зростали ціни на бензин та інше пальне слідом за світовими, але ціни все одно зростають, хоча і демпфер платять.

У червні через зниження податкової ціни та нарощення інтенсивності українських ударів по болючих вузлах галузі Мінфін РФ не зможе суттєво наростити НГД бюджету, а значить дефіцит бюджету РФ буде зростати.

Ситуація травня 2026 року залишається цікавою. Так, податкова ціна для розрахунків у травні (тобто квітнева ціна) була на рівні майже 95 доларів, про таку ціну РФ донедавна навіть і не мріяла. Але дефіцит бюджету РФ все одно виріс з 5,8 до 6,01 трлн рублів. Червень же обіцяє бути для бюджету РФ ще гіршим через зниження податкової ціни нафти.

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Джерело
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Теги: росія бюджет війна бензин пальне

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