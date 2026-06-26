Ексміністр енергетики оцінив ситуацію в окупованому Криму і пророкує масову втечу росіян

Плачков: Перетворення півострова Крим на острів – це стратегічне завдання в цілому для цієї війни

У Росії вже немає безпечних шляхів для доставки палива та трансформаторів до Криму. Якщо паливна криза та енергетичний колапс на півострові триватимуть і надалі, жити на півострові залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Ексміністр зазначив, що наразі не бачить безпечних шляхів для доставки палива та трансформаторів до Криму, особливо з урахуванням того, що на півострові взагалі зупинився продаж пального на заправках, окрім як для критичних підприємств. «Але все залежить від дій наших військових – наскільки вони зможуть перекрити ці шляхи та як довго утримувати таку ситуацію. Думаю, що зможуть. Перетворення півострова Крим на острів – це стратегічне завдання в цілому для цієї війни», – наголосив Плачков.

Він зауважив, що енергетика сьогодні забезпечує основні складові цивілізованого життя, тож якщо в Криму населення не матиме тепла, води, каналізації тощо – люди не захочуть жити в таких умовах. «Всі ж бачать ці автомобільні черги з Криму зараз. Ті численні росіяни, які переїхали до Криму за красивим життям, морем, курортами, опинилися в ситуації, коли там не можна жити не те що цивілізовано, а взагалі. Що їм там тепер робити? І вони повертаються на материк», – зауважив ексміністр.

На думку Плачкова, якщо така ситуація буде триватиме у Криму ще довго, там залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації. Але їх буде менше.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.