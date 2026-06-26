Паливна криза в Росії дісталася Москви: бензин зник із багатьох АЗС

Водії годинами стоять у чергах, окремі мережі підняли ціни до 100 рублів за літр, а працівники не знають, коли відновляться поставки

У Москві та Московській області загострилася ситуація з дефіцитом пального. На багатьох автозаправних станціях бензин повністю відсутній, а на тих АЗС, де він ще є, утворилися довгі черги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На окремих заправках мережі «Роснефть» водії очікують на заправку від 20 хвилин до кількох годин. Через великі черги автомобілі займають цілі смуги руху, а люди виходять із машин, щоб перечекати очікування.

«Скрізь одна й та сама ситуація – величезні затори. Більшість інших заправок працюють, але бензину на них немає», – розповів один із водіїв.

На частині автозаправних станцій у продажу залишилися лише окремі види пального або скраплений газ. Зокрема, на АЗС мережі «Нефтьмагистраль» подекуди можна придбати лише дизельне пальне або бензин із присадками. Водночас на деяких станціях Teboil і «Трасса» пальне повністю відсутнє. Працівники автозаправних станцій визнають, що не знають, коли очікувати нових поставок.

Через дефіцит окремі мережі різко підвищили ціни. На деяких АЗС вартість літра бензину АІ-95 уже сягнула близько 100 рублів. Водночас найбільші черги утворилися саме на тих заправках, де пальне продають дешевше. Крім того, на багатьох АЗС запровадили обмеження на продаж бензину в каністри.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, за тиждень із 16 по 22 червня бензин на російських АЗС подорожчав на 3% – до 71,20 рубля за літр. Це стало найстрімкішим тижневим зростанням цін на пальне в Росії щонайменше за два десятиліття. На цьому тлі в багатьох регіонах країни виникли черги та дефіцит пального після пошкодження низки нафтопереробних заводів. За інформацією агентства, перебої з постачанням або обмеження на продаж бензину вже зафіксовані у більшості російських регіонів, а виробництво нафтопродуктів продовжує скорочуватися.