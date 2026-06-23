Reuters підрахував, наскільки знизилося виробництво бензину у Росії

У Росії на нараді з питань постачання пального було порушене питання про імпорт пального та його субсидування

Росія розглядає можливість збільшити імпорт пального та його субсидування

З 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року. Як інформує «Главком», про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на власні джерела в галузі.

За даними джерел, минулого тижня Росія втратила близько 25% свого обсягу виробництва бензину проти середньодобового показника за червень 2025 року. Водночас обсяг виробництва впав до близько 90 тис. метричних тонн на добу.

Тим часом у Росії на нараді з питань постачання пального, яка відбулася 22 червня під головуванням віцепрем’єра Олександра Новака, було порушене питання про імпорт пального та його субсидування на тлі падіння виробництва після українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ), пише російська газета «Ведомости».

«Росія розглядає можливість імпорту пального та субсидування його для обмеження цін як способи пом'якшення перебоїв у постачанні бензину та дизельного палива, спричинених українськими ударами по нафтопереробних заводах», – йдеться у статті.

Останнім часом влада багатьох регіонів Росії, а також окупаційна адміністрація Криму повідомила про обмеження продажу пального на на тлі ударів України по нафтопереробних заводах. Водночас ціни на бензин зросли, а на автозаправних станціях виникли довгі черги.

Одним із останніх про введення обмежень повідомив губернатор Вологодської області Георгій Філімонов. За його словами, «Лукойл» запровадив обмеження по всій Росії, зокрема і в його регіоні: не більше ніж 30 літрів бензину в одні руки та не більш ніж 60 літрів дизельного палива.

Окупаційна адміністрація Криму заявила про обмеження годин роботи громадського транспорту, магазинів, кафе та вуличного освітлення, а також заборонила масові заходи на свіжому повітрі, окрім раніше оголошених обмежень на продаж палива.

Нагадаємо, окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження. Як писав «Главком». Окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.