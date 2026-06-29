Удари по російських НПЗ. Радник міністра оборони пояснив, як відповідає ворог

Окупанти вдарили по АЗС у Сумах 26 червня

Флеш: Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива

Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов, інформує «Главком».

«У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «шахеди», так і інші БпЛА крилатого та роторного типу», – йдеться у повідомленні.

За словами радника, атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях

«Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення. Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці – знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися», – підсумував Бескрестнов.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч на 27 червня російський безпілотник атакував одну з автозаправних станцій. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

До того ж 26 червня росіяни знову вдарили по АЗС у Сумах.

До слова, 25 червня російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару постраждали четверо цивільних.

Також 24 червня під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення.