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Рубльовка в чергах: елітний район Підмосков’я відчув паливну кризу (відео)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Рубльовка в чергах: елітний район Підмосков’я відчув паливну кризу (відео)
Паливна криза поширюється на все більшу кількість російських регіонів
фото з мережі

В очікуванні пального автівки вишиковуються у кілометрові черги під АЗС

Черги на автозаправках дістались одного з найдорожчих районів Росії поблизу Москви – Рубльовки. Там мешкає політична та бізнес-еліта країни.

Місцева водійка оприлюднила відео з-під АЗС, на якому видно кілометровий затор із автомобілів, що очікують на обмежене заправлення пальним.

За словами авторки, їй вдалося заїхати на заправку поза чергою, однак вона не впевнена, чи зможе отримати пальне. Жінка також зазначила, що без пального фактично не має можливості продовжити рух.

«У будь-якому разі поїхати я не можу – у мене немає пального. Раптом що – покажу прописку», – додала вона.

Як писав «Главком», паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

Нагадаємо, паливна криза охопила вже понад 50 регіонів РФ – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Як відомо, Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. 

Зокрема, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися з громадянами, які займаються перепродажем пального за завищеними цінами. Очільник регіону назвав такі дії спекуляцією та наголосив, що подібна діяльність є неприпустимою, оскільки деякі особи роблять запаси не для особистого використання, а з метою наживи.

Також російський диктатор Володимир Путін визнав, що паливний ринок РФ зіткнувся з проблемами – на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються «майже на рівні минулого року».

До слова, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що у Росії вже немає безпечних шляхів для доставки палива та трансформаторів до Криму. Якщо паливна криза та енергетичний колапс на півострові триватимуть і надалі, жити на півострові залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації.

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Теги: росія криза пальне бензин дизельне пальне

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