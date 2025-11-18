Головна Світ Соціум
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Токіо став переможцем нового рейтингу
ВВП Токіо досяг $2,55 трлн

Столиця Японії Токіо посіла перше місце у рейтингу 300 найбагатших міст світу. Як пише «Главком», рейтинг склав журнал Ceoworld Magazine. «Токіо вкотре коронований як найбагатше місто на Землі в 2025 році», – йдеться в публікації.

За даними видання, ВВП Токіо досяг $2,55 трлн. На другому місці у списку найбагатших міст опинився Нью-Йорк із ВВП $2,49 трлн. Замикає трійку лідерів ще один американський мегаполіс Лос-Анджелес – ВВП $1,62 трлн. Далі йдуть Лондон ($1,47 трлн), Сеул ($1,42 трлн) та Париж ($1,39 трлн). У дослідженні наголошується, що перші десять міст у рейтингу відповідають приблизно за третину всього світового ВВП.

Нагадаємо, консалтингова компанія Resonance Consultancy оприлюднила свій 11-й щорічний рейтинг «Найкращі міста світу 2026» (World's Best Cities 2026), назвавши 100 міст, які визначають майбутнє планети в епоху глобальних трансформацій. Лондон одинадцятий рік поспіль посів перше місце, а до трійки лідерів увійшли також Нью-Йорк і Париж.

Раніше Афіни були визнані найкращим містом Європи для відпочинку без використання автомобіля завдяки чудовому громадському транспорту, доступності пам'яток та великим пішохідним зонам.

До слова, за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів. Згідно зі звітом туристичного сервісу eDreams ODIGEO, у топ-10 найпопулярніших напрямків потрапили одразу чотири іспанські міста.

