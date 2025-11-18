Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році

ВВП Токіо досяг $2,55 трлн

Столиця Японії Токіо посіла перше місце у рейтингу 300 найбагатших міст світу. Як пише «Главком», рейтинг склав журнал Ceoworld Magazine. «Токіо вкотре коронований як найбагатше місто на Землі в 2025 році», – йдеться в публікації.

За даними видання, ВВП Токіо досяг $2,55 трлн. На другому місці у списку найбагатших міст опинився Нью-Йорк із ВВП $2,49 трлн. Замикає трійку лідерів ще один американський мегаполіс Лос-Анджелес – ВВП $1,62 трлн. Далі йдуть Лондон ($1,47 трлн), Сеул ($1,42 трлн) та Париж ($1,39 трлн). У дослідженні наголошується, що перші десять міст у рейтингу відповідають приблизно за третину всього світового ВВП.

Нагадаємо, консалтингова компанія Resonance Consultancy оприлюднила свій 11-й щорічний рейтинг «Найкращі міста світу 2026» (World's Best Cities 2026), назвавши 100 міст, які визначають майбутнє планети в епоху глобальних трансформацій. Лондон одинадцятий рік поспіль посів перше місце, а до трійки лідерів увійшли також Нью-Йорк і Париж.

