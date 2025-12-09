Ексголова «Нафтогазу», який вів успішні переговори з російським диктатором, вказав на його больові точки

Юрій Вітренко: «Базова мотивація Путіна примітивно проста: він хоче збереження влади, багатства, безпеки для своєї родини та свого оточення»

Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який був головним учасник газових переговорів з Росією у 2019 році, розповів, на які особисті больові точки російського диктатора Володимира Путіна можна тиснути під час перемовин. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Вітренка, у перемовинах потрібно тиснути на компетенцію Путіна. «Він, в принципі, – раціональна, прагматична, цинічна людина. Для нього так само важливий певний його імідж, навіть серед своїх людей. Він не буде вдавати з себе якогось божевільного і казати очевидні для всіх дурниці. Коли він бачить, що це не виглядає обґрунтовано, то змінює позицію. З цієї точки зору, він прагматичний та адекватний», – сказав фахівець.

Вітренко зазначив, що під час роботи на посаді голови «Нафтогазу» (2021-2022 рр.) спілкувався з керівниками провідних світових нафтогазових компаній, зокрема Total та British Petroleum, які багато разів вели прямі переговори з Путіним. За його словами, він обговорював із ними їхні враження, зокрема під час неформальних розмов у 2022 році. Дехто з них вважав, що після Covid-19 Путін змінився, однак, за словами Вітренка, ці співрозмовники здебільшого вважали, що він не змінився.

«Інша справа, що він вийшов на інший рівень – він же теж, умовно кажучи, проходить певні стадії у своєму житті. Причому його базова мотивація примітивно проста: він хоче збереження влади, багатства, безпеки для своєї родини та свого оточення. І він також розуміє, що в сучасному цивілізованому світі цим його бажанням немає місця. Ви не можете вкрасти сотні мільярдів доларів, порушувати базові права людини і робити те, що він робив, і водночас претендувати на те, що вас будуть всюди приймати, а ваша родина спокійно насолоджуватиметься цими сотнями мільярдів доларів у Франції, в Швейцарії, в Британії… І цей світовий порядок його не влаштовує», – додав ексголова «Нафтогазу».

Також Вітренко згадав про важливі деталі, які він відмітив у поведінці глави Кремля Володимира Путіна на зустрічі. За словами ексголови «Нафтогазу», президент РФ полюбляє під час перемовин хизуватися своїми знаннями деталей та маніпулювати фактами, зокрема, тоді це стосувалося цифр українського боргу.