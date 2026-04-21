Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву

Наталія Порощук
Сибіга зробив заяву про «Дружбу»
фото: МЗС України

Сибіга: Ми отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту

Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба». Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, передає кореспондент «Главкома».

«Ми всі свої підтвердження дали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша, штучно створена перепона, угорська, теж знята. Зараз нам треба спільно піти далі, для того, щоб Україна отримала, з одного боку, кредит. Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту», – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – наголосив глава держави.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд. Головною умовою Будапешта було відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі. 

