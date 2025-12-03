Головна Світ Політика
У Тамбовській області спалахнула нафтобаза після ударів безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Російська влада заявляє, що начебто уламки безпілотника спричинили пожежу
фото з соцмереж

Дрони атакували нафтобазу «Тамбовнафтопродукт»

Безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапила нафтобаза в Дмитріївці у Нікіфоровському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Євгена Первишова.

За словами чиновника, після атаки БпЛА сталося загоряння. «На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби», – каже він.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Сили оборони України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників. Минулого місяця російські НПЗ зазнали найбільшої кількості атак за час повномасштабної війни. Під удари також потрапили чорноморські термінали завантаження нафти та кілька російських танкерів.

Крім того, безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) – основного маршруту експорту казахстанської нафти. Пошкодження настільки серйозні, що подальша експлуатація причалу неможлива.

До слова, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники. Крім того, в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

