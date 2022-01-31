Чим закінчиться спроба Путіна перерозподілити сфери впливу у світі

Путін ще сам не прийняв рішення, як він буде діяти далі

Росія може переорієнтуватися на Китай

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На этом этапе сложно понять, чем именно закончится попытка Путина перераспределить сферы влияния в мире. Можно только предполагать разные варианты и в лучшем случае давать им вероятность.

Если какой-то эксперт уверен, как будет действовать Путин, опасайтесь. Еще сам Путин не принял решения, и если эксперт точно знает, чем все закончится, значит он пробрался в подсознание президента России и тайно его контролирует. Это страшный человек, держитесь от него подальше.

Если серьезно, сужая проблему до одной только Украины, можно наметить такие варианты:

0. Запад удовлетворяет хотелки РФ по нерасширению НАТО и т.п.

Анриал.

1. Россия отходит назад от своих ультиматумов Западу и делает вид, что не очень-то и хотелось.

Самый желанный для нас вариант.

2. Россия засовывает ЛДНР в виде «автономии» в Украину с целью получить рычаг влияния на всю страну.

Этот вариант грозит протестами, внутренней дестабилизацией и не исключает варианты 4-5.

3. Россия признает независимость ЛДНР.

3а. Плюс включает в состав «Союзного государства».

3б. Как опция – включает в состав РФ.

4. Россия пытается захватить еще кусок Донбасса – пробить коридор в Крым.

4а. В случае успеха включает в «Союзное государство» под видом «Новороссии».

4б. То же самое, но в состав РФ.

5. Россия начинает большую войну с Украиной.

Слабо верится.

Вариант 3 – пограничный, ни мира, ни войны.

Радикальные варианты (4, 5) будут означать, что Россия рвет отношения с Западом и переориентируется на Китай. Как сказал Медведев, «есть очень перспективный юань».

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Джерело: блог Романа Шрайка

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