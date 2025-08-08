Єрмак поділився подробицями перемовин з безпековими радниками 

«Домовилися продовжити взаємодію найближчим часом», – підсумував Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій», – написав він.

Андрій Єрмак висловив вдячність усім партнерам за підтримку та конструктивність.

«Домовилися продовжити взаємодію найближчим часом», – підсумував він.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

Раніше повідомлялося, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

До слова, російський диктатор Володимир Путін на тлі дедлайну президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди з Україною зателефонував лідерам кількох країн.