Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
У президента Сполучених Штатів є важелі впливу, щоб спонукати главу Кремля до припинення війни

Президент США Дональд Трамп останнім часом знизив очікування, що погодиться на умови російського президента Володимира Путіна, які складають капітуляцію України. Про це, як інформує «Главком», пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Іноді найкращим результатом гучного саміту є просто черговий саміт, і це може бути саме тим випадком, зазначає автор.

Напередодні саміту Трамп применшував очікування від зустрічі з Путіним, зіткнувшись із тривогою, що він готовий схвалити умови, рівносильні капітуляції України. Водночас американський лідер заявив про «дуже серйозні наслідки», якщо Москва не виявить зацікавленості у припиненні війни, розв’язаної проти України. Попри відчуття скептицизму щодо готовності Трампа втілити свої погрози в життя, не варто забувати, що він все ж може це зробити.

«Успіх можливий», – констатує Марк Чемпіон.

У президента Сполучених Штатів, підкреслює автор колонки, є інструменти, щоб спонукати Путіна до врегулювання. Один із них – відмова від традиційних норм зовнішньої політики США щодо автократів.

Російський диктатор чітко усвідомлює, що жоден очільник Білого дому не буде більш прихильний до нього або до інтересів Москви, ніж нинішній президент США. Розуміння цього вже створює потенціал для тиску, підкреслює оглядач.

Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією. Крім того, американський лідер здатний посилити фінансові санкції, обмеживши доступ до доларових клірингових систем, якими досі користується низка банків РФ. Самі по собі санкції навряд чи змусять Путіна зупинити бойові дії, але вони можуть підготувати ґрунт для інших форм тиску, які цього доб’ються. Антиросійські заходи мають бути пов’язані із самою війною, зокрема чітко заявлене посилення військової допомоги Україні, підкреслює Чемпіон.

Наразі російський диктатор переконаний, що досягає успіху на полі бою, перекидає сили вздовж лінії фронту для нового наступу і в нього мало причин зупиняти війну. На думку оглядача, можливість досягнення угоди про довгострокове припинення вогню в результаті саміту на Алясці є нереалістичною.

«Завдання Путіна зараз – забезпечити собі можливість продовжувати вторгнення, не викликаючи будь-якої значущої реакції з боку США. Трампу вирішувати, які його власні цілі», – зазначає журналіст.

Але, якщо президент США справді хоче покласти край війні РФ проти України, він має бути впевненим у тому, що Путін залишить їхню зустріч із розумінням, що ціною його впертості стане така фінансова кара і військова допомога США Україні, що перемога, про яку він мріє, стане неможливою, резюмував Марк Чемпіон.

Нагадаємо, напередодні вильоту на Аляску Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social.

Раніше стало відомо, що у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання. 

Дональд Трамп путін Аляска переговори США

