Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна

Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського розглянути пропозицію Путіна

Російський диктатор Володимир Путін висунув пропозицію завершити війну проти України в обмін на встановлення повного контролю над Донбасом, і президент США Дональд Трамп підтримує ці умови. Про це повідомляє Fox News із посиланням на європейського дипломата, пише «Главком».

За інформацією видання, американський посадовець підтвердив, що Трамп закликав президента України Володимира Зеленського розглянути пропозицію Путіна.

«Після зустрічі з Путіним у п’ятницю на Алясці Трамп сказав європейським союзникам, що російський президент повторив свої вимоги – отримати контроль над Луганською та Донецькою областями. Водночас він начебто продемонстрував готовність вийти з «глухого кута» в Запоріжжі та Херсоні й погодитися на заморожування лінії фронту», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним. Російський лідер, у свою чергу, неодноразово заявляв, що Москва не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї та наполягає на довгостроковому врегулюванні, яке відповідатиме інтересам Кремля.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.