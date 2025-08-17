Головна Світ Політика
search button user button menu button

Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського розглянути пропозицію Путіна

Російський диктатор Володимир Путін висунув пропозицію завершити війну проти України в обмін на встановлення повного контролю над Донбасом, і президент США Дональд Трамп підтримує ці умови. Про це повідомляє Fox News із посиланням на європейського дипломата, пише «Главком».

За інформацією видання, американський посадовець підтвердив, що Трамп закликав президента України Володимира Зеленського розглянути пропозицію Путіна.

«Після зустрічі з Путіним у п’ятницю на Алясці Трамп сказав європейським союзникам, що російський президент повторив свої вимоги – отримати контроль над Луганською та Донецькою областями. Водночас він начебто продемонстрував готовність вийти з «глухого кута» в Запоріжжі та Херсоні й погодитися на заморожування лінії фронту», – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним. Російський лідер, у свою чергу, неодноразово заявляв, що Москва не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї та наполягає на довгостроковому врегулюванні, яке відповідатиме інтересам Кремля.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відкинув останню пропозицію ЄС щодо зниження мит на автомобілі й наполягає на збереженні чинного рівня у 25%
Трамп висуває нові вимоги до ЄС: тарифи можуть зрости до 20%
19 липня, 03:07
Президент Туреччини заявив, що цього тижня проведе переговори з президентом США та російським диктатором
Зустріч на рівні лідерів у Стамбулі. Ердоган проведе розмову з Трампом і Путіним
25 липня, 15:38
Іноземні лідери мають змогу поговорити із Трампом по мобільному телефону
Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол
28 липня, 09:01
Архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим
Путін ще в 1990-х мріяв захопити Крим та схід України – Spiegel
1 серпня, 03:32
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
10 серпня, 22:25
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
14 серпня, 00:00
Розширення реєстру дозволить Україні більш ефективно застосовувати та відстежувати санкції
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Вчора, 10:39
Трамп зустрівся з Путіним (відео)
Трамп зустрівся з Путіним (відео)
15 серпня, 22:13

Політика

Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
Рубіо: Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи та гарантії
Рубіо: Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи та гарантії
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
Макрон перед переговорами з Трампом стривожив заявою
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці
Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
38K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
31K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
7030
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
5760
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua