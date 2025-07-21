Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)

У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового приватного житлового будинку

Окупанти у ніч на 21 липня вдарили по Івано-Франківщині. Внаслідок чого поранено людей, пошкоджено будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку ліквідували. Постраждалих немає.

Водночас в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.

В місті Івано-Франківськ рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв. м та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв. м.

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.