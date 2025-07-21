Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів
фото: ДСНС Франківщини

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового приватного житлового будинку

Окупанти у ніч на 21 липня вдарили по Івано-Франківщині. Внаслідок чого поранено людей, пошкоджено будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку ліквідували. Постраждалих немає.

Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото) фото 1

Водночас в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двоповерхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.

Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото) фото 2
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото) фото 3

В місті Івано-Франківськ рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв. м та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв. м.

Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото) фото 4

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Читайте також:

Теги: ДСНС Івано-Франківщина Івано-Франківськ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Путін 20 червня «влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки»
Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень
21 червня, 16:53
Зеленський відповів, чи знищили окупанти систему Patriot внаслідок останніх ударів
Чи дійсно останні російські масовані удари знищили систему Patriot? Зеленський відповів
21 червня, 14:16
Пропагандистський захід пройшов за підтримки підсанкційної організації «Здоровое отечество»
Паралімпійський комітет Росії організував турнір для окупантів з інвалідністю
25 червня, 18:39
Спробу незаконного виїзду за кордон викрили в пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті
Киянин намагався виїхати з країни за підробленими документами про хворобу дружини
1 липня, 09:19
Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей внаслідок атаки по Полтавській громаді
У Полтаві завершено аварійні роботи на місці удару РФ: кількість постраждалих зросла
3 липня, 15:48
Енергетики працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії
РФ почала атакувати енергетику
9 липня, 19:46

Події в Україні

На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
На Хмельниччині пошкоджено 20 будинків через атаку окупантів (фото)
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2025 року
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
5269
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3718
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3701
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
3694
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua