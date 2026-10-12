Нова фаза повітряної війни. Міністр оборони Євгеній Хмара розказав, до чого готується Україна

Грядуть зміни...

Мобілізація. Прості рішення закінчилися.

Саме цей чесний меседж я б виніс зі вчорашньої зустрічі з міністром оборони Євгенієм Хмарою. Проте деталі цієї теми не увійшли до списку того, що дозволено публікувати. Рішення лише в процесі підготовки. Скажу лише, що Хмара не пропонує одного чарівного способу. Грядуть зміни: броньовані і відстрочені будуть хвилюватися. Оборонна промисловість вже б'є на сполох через проєкт Мінекономіки. У Хмари позиція – цей сектор треба максимально захистити, але система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Загалом цього разу говорили переважно про те, як Україна збирається протидіяти російським повітряним атакам і що з цим робити.

Найважливіші новини

1. Українські перехоплювачі вже збивають реактивні дрони. Міноборони планує масштабувати цей досвід. Є конкретні бойові результати. Та поки найефективніша у боротьбі з цієї заразою авіація.

Але збивати дрони – лише частина роботи. Україна планує системніше бити по всьому ланцюгу російської дронової системи: від виробництва та складів до пунктів управління й екіпажів. Окремий пріоритет – російська авіація та аеродроми, які забезпечують застосування керованих авіабомб.

Далі на нас чекає новий левел дронового терору, росіяни готуються перейти на нові швидкості – 800 км за годину. Вже сьогодні треба готувати протидію.

2. Паралельно Україна намагається розв'язати проблему балістики. Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо. Тому Україна б’є по пускових установках. За вересень і початок жовтня уражено вісім установок: три знищено, п’ять пошкоджено. За словами міністра, це змушувало Росію скасовувати або змінювати заплановані атаки. Пам’ятаєте, анонсувалися страшні ночі, а їх не було? Ось це результат.

3. Максимум війни – на територію ворога. За даними, озвученими міністром, від початку відповідних українських операцій було виведено з ладу 51% російських нафтопереробних потужностей. Саме так ми й «домовляємося» про енергетичне перемир’я з Путіним. Не Трамп, а Сили оборони.

4. Україна готується масштабувати виробництво реактивних двигунів. В Україні є близько 20 виробників у трьох основних категоріях. Орієнтир потреби за одним із типів двигунів на 2027 рік – близько 10 тис. одиниць щомісяця. Це одне з найконкретніших промислових завдань, озвучених на зустрічі.

Більше деталей від міністра оборони вже на «Главкомі».