Анекдоти – маркер нашої Перемоги!

Окупанти вже зрозуміли, їм тут буде точно не до жартів

Українці демонструють не лише хоробрість, а й чудове почуття гумору

Ви уже відчули, як підіймається потужна хвиля народного гумору – напрочуд точного і талановитого? Анекдоти, ролики, фотожаби, крилаті вислови, які миттю облітають Мережу, піднімають настрій мільйонам…

Це – маркер нашої Перемоги. Адже згадайте: те саме було під час обох Майданів. Ті, хто намагався їм протистояти, всілякі «Антимайдани», проплачені владою «флешмоби» старалися відповісти, вигадували щось своє, але все, що би вони не видавали, було дивовижно бездарним – з першого слова, з першої секунди.

Чому так? Все дуже просто Талант, геній і ницість, підлість, тупість – несумісні. Це ще, перепрошую, їхній Пушкін сказав. Щоправда, він був у Росії представником африканської меншості.

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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