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    Думки вголос

    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Окупанти вже зрозуміли, їм тут буде точно не до жартів - Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Окупанти вже зрозуміли, їм тут буде точно не до жартів
    зображення з відкритих джерел

    Українці демонструють не лише хоробрість, а й чудове почуття гумору

    Ви уже відчули, як підіймається потужна хвиля народного гумору – напрочуд точного і талановитого? Анекдоти, ролики, фотожаби, крилаті вислови, які миттю облітають Мережу, піднімають настрій мільйонам…

    Це – маркер нашої Перемоги. Адже згадайте: те саме було під час обох Майданів. Ті, хто намагався їм протистояти, всілякі «Антимайдани», проплачені владою «флешмоби» старалися відповісти, вигадували щось своє, але все, що би вони не видавали, було дивовижно бездарним – з першого слова, з першої секунди.

    Чому так? Все дуже просто Талант, геній і ницість, підлість, тупість – несумісні. Це ще, перепрошую, їхній Пушкін сказав. Щоправда, він був у Росії представником африканської меншості.

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    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!
    зображення з відкритих джерел

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    Джерело: Блог Сергія Тихого

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    Теги: війна українці гумор
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    Анекдоти – маркер нашої Перемоги!