Іди на х...й, російський поїзд: Укрзалізниця закликала країни Європи та Азії припинити перевезення з РФ

Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з окупантом

Компанія «Укрзалізниця» звернулася до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором. Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з окупантом.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій.

Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання Залізничник – ти вбивця. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом.

Ти навіть у своєму найстрашнішому сні не бачив, як працювати під вибухи снарядів та постріли, днями не спавши, ризикуючи своїм життям, вивозити мирне населення з-під обстрілів. А ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо!», – йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, популярний сервіс для перегляду телебачення, кіно та спортивних трансляцій Megogo видалив зі свого каталогу усі російські фільми.

Тим часом економіка РФ зазнає краху: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%.

Напередодні в Іспанії заарештували українського моряка, якого звинувачують у частковому затопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, яка належить генеральному директору компанії Рособоронекспорт. На такий вчинок він пішов, побачивши по телебаченню наслідки потрапляння російської ракети у житловий будинок в Києві. Коли приїхала поліція, моряк-українець сказав їм: «Власник цього судна – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців». Суд у справі відбувся 27 лютого. Відомо, що суддя випустив українського матроса.