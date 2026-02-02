Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися

Президент підкреслив, що всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження

Президент України Володимир Зеленський прокоментував визнання Євросоюзом Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Він наголосив, що наша держава вже ухвалила це рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Глава держави підкреслив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. «Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч «шахедів», які б’ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців», – каже він.

Президент наголосив, що фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції.

«Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, і для нас це питання закрите. Всі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти», – пояснив Зеленський.

Зеленський: Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись. Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч… pic.twitter.com/yuH6ZB7ake — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 2, 2026

Нагадаємо, президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав розпорядження розпочати переговори зі Сполученими Штатами, які стосуватимуться виключно іранської ядерної програми.

До слова, президент США Дональд Трамп доручив своїй команді розробити варіанти швидкої та рішучої військової операції проти Ірану, яка не призвела б до затяжної війни на Близькому Сході.