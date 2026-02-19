Головна Світ Політика
США стягують на Близький Схід найбільшу кількість авіації за останні 23 роки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
США стягують на Близький Схід найбільшу кількість авіації за останні 23 роки
Авіаційні підрозділи США на Близькому Сході приведені у стан максимальної бойової готовності
Сполучені Штати Америки продовжують стягувати авіацію на Близький Схід, формуючи найбільше угруповання з часів американського вторгнення в Ірак у 2003 році

Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році. Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal, інформує «Главком».

Як пишуть оглядачі видання, на базах США в регіоні продовжують перебувати американські літаки, в тому числі винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II та F-22 Raptor. Крім того, здійснюється перекидання літаків-заправників та літаків управління (AWACS).

Вашингтон також посилює свою військово-морську компоненту на Близькому Сході. У регіоні зосереджені дві авіаносні ударні групи – USS Abraham Lincoln та найсучасніший авіаносець USS Gerald R. Ford. Разом вони забезпечують присутність понад 150 палубних літаків.

Видання зазначає, що США готові вжити заходів проти Ірану, але президент Трамп ще не вирішив, чи наказувати удари, чи ні.

«Якщо він накаже – чи буде метою зупинити і без того пошарпану ядерну програму Ірану, знищити його ракетні сили чи спробувати повалити режим», – пише видання.

Офіційний Вашингтон називає цей крок «забезпеченням регіональної стабільності».

Станом на 19 лютого 2026 року всі авіаційні підрозділи США на Близькому Сході приведені у стан максимальної бойової готовності. Командування заявило, що сили будуть повністю розгорнуті та готові до виконання наказів уже до суботи.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами». Президент США Дональд Трамп підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками.

Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні. Трамп заявив, що переговори США та Ірану «були хорошими», але сторони мають укласти угоду, інакше трапляться «погані речі».

Теги: Дональд Трамп США Іран ядерна зброя

