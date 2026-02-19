Головна Світ Політика
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
ЄС офіційно розширив санкції проти Ірану
фото: consilium.europa.eu

Рішення Ради Євросоюзу передбачає замороження активів і заборону фінансування структури Ірану

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій. Відповідне рішення набуло чинності після політичної домовленості міністрів закордонних справ держав-членів. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зазначається, що після включення до переліку КВІР підпадає під обмежувальні заходи Євросоюзу, зокрема замороження активів у країнах-членах та заборону операторам ЄС надавати організації кошти або економічні ресурси.

У межах так званого списку терористів ЄС санкції поширилися на 13 осіб і 23 групи та організації. У Брюсселі наголошують, що нові заходи мають посилити тиск на структури, які, на думку Євросоюзу, причетні до дестабілізаційної діяльності.

Корпус вартових Ісламської революції є однією з ключових силових структур Ірану. Його створили після революції 1979 року як паралельну військову силу, підпорядковану безпосередньо верховному лідеру Алі Хаменеї. За різними оцінками, до складу корпусу входять десятки тисяч військовослужбовців.

США внесли КВІР до свого списку терористичних організацій ще у 2019 році та неодноразово закликали Європейський Союз ухвалити аналогічне рішення.

Раніше, військово-політичне керівництво Ізраїлю запровадило найвищий рівень бойової готовності для всіх служб безпеки та цивільної оборони. Причиною такого кроку стали розвіддані про ймовірний масштабний. удар США по об'єктах в Ірані, який може відбутися вже найближчими днями, та неминучу ракетну відповідь Тегерана по ізраїльських містах.

Теги: Іран Європа тероризм

