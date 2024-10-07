«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо

Шмигаль: Україна очікує на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації. Про це повідомляє Шмигаль у Telegram.

За його словами, у планах зустрічі планується зосередитися на обговоренні дорожньої карти – плану спільних заходів, який було підписано під час нашого першого засідання.

«Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі», – зауважив Шмигаль.

Також міністр наголосив, що буде обговорення питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.

фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Шмигаль додав, що Україна очікує на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження політики «нового прагматизму».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО.

Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства». Він також наголосив, що конфлікт «не може бути вирішений військовим шляхом».