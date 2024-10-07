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«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо
Урядовці планують обговорити низку питань
фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Шмигаль: Україна очікує на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною 

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели другі міжурядові консультації. Про це повідомляє Шмигаль у Telegram.

За його словами, у планах зустрічі планується зосередитися на обговоренні дорожньої карти – плану спільних заходів, який було підписано під час нашого першого засідання.

«Це, зокрема, співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі», – зауважив Шмигаль.

Також міністр наголосив, що буде обговорення питання посилення підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. 

«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо фото 1
фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України
«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо фото 2
фото: Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Шмигаль додав, що Україна очікує на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження політики «нового прагматизму».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО. 

Фіцо звинуватив Захід у тому, що він нібито хоче «поставити росіян на коліна» і тому продовжує війну в Україні. Політик підкреслив, що в Україні відбувається військовий конфлікт, у якому гинуть слов'яни, а Європа, за його словами, суттєво підтримує ці «вбивства». Він також наголосив, що конфлікт «не може бути вирішений військовим шляхом».

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Теги: Фіцо Словаччина Денис Шмигаль Telegram Україна розмінування міністр

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