«Плюю на Папу». Версія-2023

Більшість католиків світу підтримують українців

Українці роздратовані відповіддю Папи Франциска на питання росіянина, у якій він схвально відгукнувся про Петра Першого, Катерину Другу і російський імперіалізм. Я теж роздратований.

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Проте ворогом українців вважаю діяльність Російської церкви в Україні, а не неприпустимі помилки очільника Католицької церкви.

Врешті, Папу обирають єпископи, а не вся церква. І вони теж можуть помилятися. Як і обраний Папа.

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Більшість католиків світу підтримують українців. Польський католик Дуда і американський католик Байден – наші найбільші прихильники серед світових політиків. Литовці теж католики. Саме Литва підтримує Україну щиро і віддано.

Українські католики від Митрополита Андрія Шептицького і до Блаженнішого Любомира Гузара були справжніми будівничими нашої державності. Вірні і священники УГКЦ і сьогодні – захищають Україну.

Після другої світової війни тисячі єпископів, священників і вірних УГКЦ були вислані у Сибір і знищені за збереження віри і любов до України. Серед них і мої родичі, як і родичі багатьох галичан.

Ототожнювати церкву і її очільника можна лише у псевдо-харизматичних авторитарних сектах, що діють під виглядом харизматичних церков і контрольованих владою організаціях. Кирил Гундяєв є ставлеником ФСБ у тоталітарній державі, яка з нами воює, а його єпископи в Україні повторюють його маячню, сприяють його діяльності і стверджують що українців не існує.

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Католицькі єпископи навпаки їдуть на фронт, як Владика Степан Сус і організовують найбільшу підтримку для України у США, як Владика Борис Гудзяк. Блаженніший Святослав відверто засуджує у заяві вислови Папи Франциска. Він зокрема сказав:

«Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб «бути росіянами».

З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святійшому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації.

Українська Греко-Католицька Церква разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію «русского міра» та весь кримінальний спосіб «бути росіянами». Сподіваємося, Святіший Отець почує наш голос».

«Я тепер ніколи не буду католиком» – пише відомий і шановний журналіст. Але це помилка. Це все одно, що написати: я тепер не хочу бути українцем, бо мені не подобається Зеленський (або Порошенко при минулій владі), чи – усі американці негідники, бо негідник Трамп. Більшість українців боронять свою державу, більшість католиків світу підтримують Україну. А от більшість росіян навпаки хочуть Україну знищити і намагаються це зробити.

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Папа Іван Павло Другий своїми зусиллями доклався до демократичних змін у Польщі, а згодом і до падіння Берлінського муру і СРСР. А Папа Франциск восхваляє російську імперію. Папа Пій Одинадцятий був найбільшим ворогом Гітлера, а Папа Пій Дванадцятий підписував з ним угоди і закривав очі на його злочини. Хоча у той же час церква рятувала євреїв і засуджувала комунізм.

Тому ототожнювати спонтанний неприпустимий вислів Папи Франциска з позицією католицької церкви означає одне – повністю підігрувати політиці Путіна. Так робив колись галицький комуністичний публіцист Ярослав Галан, який на замовлення сталінської влади писав антицерковні статті, найвідоміша з яких називалася «Плюю на папу». Галан мав право засуджувати Папу, але справжня його мета полягала у сприянні знищення церкви, яка боронила мрії українців про свою державу. ПЦУ і УГКЦ – українські церкви Київського хрещення і завдання держави з метою захисту національної безпеки все робити для їхнього розвитку, співпраці і спільного майбутнього після нашої Перемоги.